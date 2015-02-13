В Приморье растет число нападений на банкоматы

Банковской картой расплачиваются лишь 57% жителей Приморского края

В «черный» четверг (19 декабря 2014 года) в Приморском крае объем снятий средств через банкоматы Сбербанка возрос в 2,65 раза. В целом же в декабре 2014 года жители края снимали средств с карт на 28% больше, чем в декабре 2013 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Рост операций через информационно-платежные терминалы (ИПТ) Сбербанка в Приморском крае в декабре 2014 года составил 26% по сравнению с декабрем 2013 года, сообщила деловой газете "Золотой Рог" начальник отдела «Банк XXI» приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КАЛИНИНА. При этом жители края пока используют преимущественно наличные средства при оплате товаров и услуг через ИПТ: доля безналичных платежей (при помощи карты) в прошлом году выросла лишь на 3,6%. В среднем по России порядка 64% пользователей ИПТ совершали операции при помощи банковской карточки в 2014 году. В Приморском крае этот показатель составляет лишь 57,3%.

Кроме того, интересной особенностью Приморского края, пишет газета "Золотой Рог", является любовь его жителей к внесению наличных средств на карту через банкоматы. Как рассказала Светлана Калинина, банкоматы Сбербанка с функцией приема наличных на территории Приморского края составляют 65% всех устройств самообслуживания банка. В то же время в Хабаровском крае или в Амурской области банкоматов с функцией приема наличных на 15% меньше (50% всех устройств). Возможно, это связано с тем, что во Владивостоке до сих пор пока остается высокой доля «теневых» зарплат, а также с активной до недавнего времени работой рынка «Зеленый угол».

«В среднем на территории края в час совершается 10 тыс. операций через устройства самообслуживания Сбербанка, из них выдача наличных - 5 тыс. операций, - сообщила Светлана Калинина. - 75% операций составляет выдача наличных, 7% - взнос наличных, 12% - переводы, и порядка 6% - платежи».

Светлана Калинина в ходе беседы с журналистами отметила, что теперь, имея достаточное количество информационно-платежных терминалов, Сбербанк перейдет от количественного роста к качественному. Работа в этом направлении началась еще несколько лет назад. Так, например, банк намерен недостаточно нагруженные устройства переносить в те места, где устройства перегружены. Кроме того, до конца года сбербанковские платежные терминалы перейдут на новое программное обеспечение, интерфейс которого будет более похож на интерфейс мобильного приложения «Сбербанк ОнЛ@йн». Если раньше операции, проведенные в терминале, отображались только в терминале, то теперь все операции клиента будут отображаться на всех каналах: и на ИПТ, и в мобильном приложении, и в интернет-версии.

Как рассказала Светлана Калинина, еще один важный показатель работы терминалов - обращения клиентов. «У нас было много обращений по взносу наличных: как правило, обрывался сигнал и внесенные в банкомат наличные не зачислялись на счет клиента, - рассказала Светлана Калинина. - Сейчас количество таких обращений значительно снизилось. Мы реализовали функцию «Автодокат»: при каких-либо технических проблемах терминал выдает клиенту квитанцию о том, что операция будет совершена в течение двух часов. Как правило, технический сбой за это время устраняется и средства успешно зачисляются на счет клиента. Если же зачисления не происходит, клиент может с этой квитанцией обратиться в ближайшее отделение банка и специалист проведет эту операцию».

В части безопасности устройств основные направления - это противодействие скиммингу, фальшивым купюрам и вандализму. В борьбе со скиммерами в Приморье Сбербанк добился практически победы: все банкоматы оснащены антискиммерами, которые делают невозможным считывание карт клиентов. Кроме того, порядка 70% карт Сбербанка - чиповые, а такие карты считать скиммером нельзя.

При этом число нападений на банкоматы с целью похищения средств или самих банкоматов растет. Злоумышленники считают устройства легкой добычей, не обращая внимания на то, что терминалы оснащены охранной сигнализацией и системами видеонаблюдения. В подавляющем большинстве случаев мошенникам не удается похитить ни банкомат, ни деньги, зато устройства повреждаются.

«В таких случаях очень жалко само устройство. Похитить деньги из банкомата практически невозможно, но, пока злоумышленник пытается это делать, он ломает банкомат, иногда до такой степени, что устройство не подлежит восстановлению. А страдают обычные граждане, которые не могут получить свой сервис, т.к. на замену терминала все равно необходимо время», - поделилась Светлана Калинина с деловой газетой "Золотой Рог".

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.