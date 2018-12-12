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Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 крупнейших эмитентов карт "Мир"
В рейтинге, составленном информационно - аналитическим порталом Banki.ru по состоянию на 1 октября 2018 года, Дальневосточный банк занимает седьмое место в десятке крупнейших эмитентов карт национальной платежной системы «Мир» наряду с лидерами - Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.
Зарплатные, пенсионные, дебетовые, кредитные и премиальные карты «Мир» с возможностью накопления бонусов, возвращением части стоимости покупок на карту, скидками – в зависимости от своих потребностей, любой клиент Дальневосточного банка подберет для себя оптимальный вариант. В 2019 году Дальневосточный банк планирует массовый выпуск кобейджинговых карт «Мир» совместно с JCB - крупнейшей платёжной системой Японии, занимающей, к тому же, третье место в мире среди платежных систем по количеству точек приема карт.
Кобейджинговая карта «Мир»-JCB будет работать в двух платежных системах, что значительно расширит ее зону действия, обеспечив возможность использования карт «Мир» не только в России, но и за рубежом, а также доступ к пакету привилегий JCB.
«Мы занимаем ведущие позиции в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири по выпуску карт «Мир»: на сегодняшний день количество эмитированных банком национальных карт превышает 800 тысяч. Постоянное расширение возможностей использования карт российской платежной системы не только обеспечивает финансовые преимущества нашим клиентам, но и является важной составляющей в обеспечении независимости национальной экономики, гарантии ее эффективного функционирования и развития»,- отметил Президент ПАО «Дальневосточный банк Валерий Павлюк.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Дальневосточный банк» - универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Международным агентством Moody’s Investors Service Дальневосточному банку присвоен долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте - B2 (стабильный). Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) Дальневосточному банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. В Дальневосточном банке обслуживается более 16 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 200 000 частных клиентов. На сегодняшний день банк располагает сетью из 41 отделения в 10 регионах России.
ПАО «Дальневосточный банк».
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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