Кредитному рынку Приморья есть куда расти

Региональный руководитель ВТБ рассказал Деловой газете «Золотой Рог» о трендах и тенденциях банковского рынка

Основными драйверами роста в банковском секторе в текущем году стали кредиты наличными и ипотека. При этом тенденция к сбережениям также сохраняется, что проявляется не только в стабильном интересе приморцев к депозитам, но и в возросшем внимании к накопительным счетам.

Тренды и тенденции банковского рынка в целом, а также ВТБ в частности, обозначил на встрече с журналистами руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

По итогам 11 месяцев 2018 года ВТБ увеличил объем выдач кредитов жителям Приморского края почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 декабря этот показатель составил 13,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель ВТБ в Приморье с начала года вырос на 13% и достиг 38,2 млрд рублей. С начала года ВТБ выдал в Приморье более 16,5 тысяч нецелевых займов на сумму 9,6 млрд рублей. Это почти на 45% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Портфель кредитов наличными приморского подразделения ВТБ с начала года вырос на 20% и на 1 декабря преодолел отметку 14,7 млрд рублей.

За 11 месяцев 2018 года банк предоставил жителям края кредитов на покупку квартиры в объеме 8,8 млрд рублей, что на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Средний размер выданного в январе-ноябре ипотечного займа вырос до 2,5 млн рублей против 2,3 млн рублей годом ранее. В текущем году почти 3,5 тыс. семей в Приморье улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ. Ипотечный портфель ВТБ в Приморском крае на 1 декабря 2018 года превысил 23,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%.

«В части нередких сейчас замечаний о том, что население у нас закредитовано, хотелось бы отметить следующее. Например, в Германии около 80% недвижимости продано в ипотеку, в России этот показатель достигает едва ли 40%. В Приморском крае мы с коллегами не так давно делали срез. Есть такая простая вещь как электронная очередь: человек выбирает услугу, ожидает своей очереди, проходит к менеджеру, менеджер задает (примерно одинаковый, кстати, во всех банках) набор вопросов. В частности, присутствует вопрос о том, есть ли у клиента кредит или кредиты. Так вот из 500 человек, зашедших по электронной очереди, у 300 не было никаких кредитов», - рассказывает руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

По словам регионального руководителя ВТБ, потенциал роста кредитования в крае достаточно велик. Об этом свидетельствуют и данные о структуре доходных сегментов в России за 2018 год в сравнении с 2013. В классификации структуры доходов населения, как правило, используется четыре сегмента: нижнемассовый (доход 14 тыс. рублей в месяц для регионов), среднемассовый (15-29 тыс. рублей), верхнемассовый (30-99 тыс. рублей) и состоятельный (более 100 тыс. рублей). При этом сюда не относится неработающее население и бедные слои. С 2013 года, по официальным данным, в целом по стране значительно выросла доля верхнемассового и состоятельного сегмента населения (с 14,8% до 38,9%). А это и есть те потенциальные клиенты, на которых опираются банковские прогнозы и которые генерируют основную выручку кредитных организаций. Среднемассовый сегмент также выглядит довольно убедительно для банковских структур. Это и есть потенциал роста.

Одновременно с кредитной активностью в Приморье сохраняется тенденция к сбережениям. С начала года ВТБ увеличил объем портфеля привлеченных средств розничных клиентов на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, на 1 декабря он превысил 50 млрд рублей.

Также налицо возрастающий интерес к накопительным счетам.

«Если год назад интерес к этому продукту носил достаточно абстрактный характер, то сегодня им пользуется все больше и больше приморцев. И связанно это, в первую очередь, с тем, что продукт сам по себе очень удобный. По своей природе накопительный счет – это такой счет, где человек может аккумулировать остатки заработной платы, премиальных выплат и т.д. и получать процентную доходность. Воспользоваться деньгами с такого счета очень просто, при этом договор не расторгается, то есть в следующем месяце человек опять может без проблем снова начать «копить» на этом счете», - объясняет Александр Вялков.

Какими будут настроения жителей Приморья в части банковских продуктов в ближайшем будущем, во многом будет определяться политикой Центрального банка, считает банкир. Ведь именно на ключевую ставку Центробанка реагируют коммерческие банки в части снижения или повышения процентных ставок по своим продуктам. Так, в последние полтора месяца банки изменили ставки по депозитам в сторону увеличения в среднем от 0,25 до 0,5 п.п. По кредитам ставки росли примерно в таком же горизонте. И это отразилось на потребительских настроениях. Соответственно, в будущем потребитель также отреагирует на предложения рынка в части выбора продуктов. Но в целом, каких-то потрясений не предвидится.

С начала года ВТБ выдал жителям Приморского края почти 7,8 тыс. кредитных карт, показатель на треть больше, чем за 11 месяцев 2017 года. В рамках зарплатных проектов предоставлено почти 22 тыс. карт, показатель улучшился на четверть по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Растет популярность карт «Мир»: за период январь-ноябрь ВТБ в Приморье выпустил 8,8 тыс. карт национальной платежной системы, до конца года планируется эмитировать еще 1,8 тыс. таких карт.

2018 год проходил для ВТБ под знаком объединения двух глобальных бизнес-линий: розничной и корпоративной. Первый этап объединения уже фактически пройден, следующий шаг - с 1 января 2019 года в регионах будет единый бизнес-лидер, который будет отвечать за развитие и корпоративного, и розничного направления. Как рассказал Александр Вялков, уже сформировано штатное расписание, в Приморском крае будет представлен 17 операционными офисами.

«Однозначно, сокращать бизнес и свое присутствие мы не планируем. Количество наших сотрудников будет насчитывать более 400 человек, в регионе будет единое руководство», - подытожил Александр Вялков.

На фото: Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков считает, что потенциал роста кредитования в Приморье достаточно велик.