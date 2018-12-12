Доллару предрекают обрезание

Но приморские финансисты в это не очень верят

В начале декабря американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома ПАУЭЛЛА о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона. Основатель инвестиционной фирмы Bridgewater Associates, миллиардер Рэй ДАЛИО, тут же заявил о скором обрушении американского доллара аж на 30%. По его мнению, «бакс» рухнет по причине дальнейшего увеличения «тройного дефицита»: дефицита бюджета, торгового баланса и счета текущих операций.

«Роль доллара снизится, держатели американских долговых бумаг пострадают. Мы увидим, как на сцену выйдут другие валюты. Какие именно? Это слишком обширная тема для разговора», - отметил миллиардер.

Есть ли хоть малейший шанс на то, что доллар потеряет статус мировой резервной валюты, а Америка канет в пучину экономического кризиса, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Вопрос, конечно, интересный…

Кандидат экономических наук Максим КРИВЕЛЕВИЧ уверен: когда говорят о падении доллара в цене, необходимо задаться единственным вопросом – он упадет по отношению к чему? К рублю?

«То есть, нас хотят убедить, что самая мощная в мире американская экономика подешевеет по отношению к российской? Говоря культурным языком, это бред. Доллар был, есть и будет устойчивой валютой, и дело не в его магических свойствах, а в том, что на него всегда есть спрос. Важно понимать, как работает мировая система: крупнейшие внешнеторговые сделки в мире происходят через доллар. Есть торговый баланс, и есть платежный баланс, и они равны друг другу. Любое государство поставляет свои товары за доллары, затем вносит их в американский госдолг. Из «круговорота доллара в мировой экономике» ничего никуда не пропадает. Чтобы обвалить доллар, нужно изменить всю структуру мировой экономики. Речь ведь идет не о красавице, которая может состариться, а о валюте, диктующей правило всему мировому сообществу», - поясняет эксперт.

Согласен с коллегой и директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Александр АБРАМОВ: «О каком падении доллара может идти речь – мне лично не понятно. Он будет падать по отношению к чему? Неужели к рублю? Утопия. В России экономику регулирует правительство и Центробанк, если говорить о курсе рубля. Так при чем тут доллар?»

Если грабить – то бедняка

ФРС поднимает и опускает ставки регулярно. Эти их действия влияют на американскую экономику так же, как ЦБ на нашу, считают аналитики. Если бы в СМИ не проходила информация об очередном изменении ключевой ставки Банка России, россияне вообще ничего бы не ощутили. Движение ставок имеет очень короткое влияние на рынок. Вспомним 2007 год, когда ФРС доподнимала ставки так, что рынок обрушился. Тогда американская валюта упала даже более чем на 30%. Закончилось ли то обрушением американской экономики? Нет. За минувшие годы она выросла в три раза.

«Сейчас нам искусственно пытаются навязать событие, которое будет иметь последствия. Расчет на «русских дурачков», которые кинуться продавать доллары, не дожидаясь его псевдопадения. Любые крики о падении доллара имеют одну цель – купить доллар у тех, кто начнет подешевке его продавать. Пострадать могут слабо обеспеченные слои населения, потому что грабить миллионера - долго и сложно, а забрать рубль у бедняка – просто и быстро», - поясняет Максим Кривелевич.

Не нужно доказывать факт, что информационное поле контролировать практически невозможно, а вот влияние на экономические колебания оно оказывает значительное. Эта аксиома заставляет задумываться – возможно, вброс информации по якобы умирающему доллару кому-то выгоден, но вот кому?

«Возможно, это выгодно самим американцем. Например, чтобы подтолкнуть людей тратить накопления, заставить приобретать то, что нужно правительству, например, вкладывать накопленные доллары в покупку жилья или автомобилей. Не хватает – берите кредиты. Но также есть вероятность, что такая информационная встряска на руку и российской власти в части покупки долларов у испуганного населения, и дальнейшей продажи валюты по собственной цене», - говорит советник директора ШЭМ ДВФУ, доктор экономических наук, профессор Виктор БЕЛКИН.

Никому не нужное золото

Максим Кривелевич высказал предположение, что «долларовая трагедия», – не что иное, как попытка кое-кому в России оправдаться за миллиардные убытки, связанные с покупкой никому не нужного золота.

«Это из серии: «Вот видите, доллар-то - на краю бездны, а мы предполагали такой сценарий, не зря золотишко прикупили. Да, сейчас в России фиксируется убыток в 2,5 млрд, но мы же смотрим в будущее!», - говорит он.

В целом, большинство опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог» экспертов прогнозируют стоимость доллара в ближайшем будущем на уровне 64,8-66 рублей. Поэтому о дедолларизации в мировой экономике говорят только те, кому это выгодно.

«Страны, у которых большая часть золотовалютных резервов хранится в долларах, никак не заинтересованы в том, чтобы доллар перестал быть резервной валютой. Более 80% всех мировых активов номинировано в долларах, о каком крахе можно вести течь? А все эти информационные вбросы - бред, не более. Возможно, чья то «большая» игра, рассчитанная на «маленьких» людей», - говорит председатель НП ЛФИ Александр ИВАШКИН.

КСТАТИ

Запрета на хождение доллара в России не будет - Медведев

Дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет, заверил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара - конечно, в установленных законом рамках - в нашей стране не будет», - сказал Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, что будет означать процесс дедолларизации, в том числе для обычных граждан.

Он заверил, что «люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары - менять их на рубли или иную валюту».

На фото: Приморцы уже давно проходят мимо заокеанской валюты.

Фото ТАСС