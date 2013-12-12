Индивидуальным предпринимателям Приморья предлагают встретить новый год без задолженностей

До 31 декабря 2013 года гражданам из числа самозанятого населения необходимо уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Это касается индивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, частных нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой.



С 2013 года для страхователей из числа самозанятого населения установлен фиксированный размер страховых взносов. Он рассчитывается исходя из установленного двойного МРОТ и действующих ставок страховых взносов в ПФР – 26% и в ФОМС – 5,1%. Таким образом, в 2013 году сумма страховых взносов, подлежащая уплате в ПФР, составляет 32 479 рублей, в ФФОМС – 3185 рублей. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.



В случае отсутствия деятельности, самозанятое население освобождается от уплаты взносов, но только по определенным основаниям и представлении в орган ПФР соответствующих документов. Такими основаниями являются: прохождение срочной военной службы, уход за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, лицом в возрасте 80 лет и старше, проживание предпринимателя – супруга военнослужащего, проходящего службу по контракту, в месте, где не было возможности заниматься бизнесом или проживание за границей вместе с супругом, направленным на госслужбу (не более 5 лет в общей сложности).



Для удобства самозанятого населения Отделение ПФР по Приморскому краю проводит 17 декабря День открытых дверей. Все, кто обратится в этот день в краевое Отделение ПФР или в территориальное управление ПФР, смогут получить консультации по вопросам оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, квитанции на уплату страховых взносов, пени и штрафов, а также узнать о всех предстоящих изменениях в пенсионной системе, в том числе - об уплате страховых взносов в 2014 году.



С этой же целью 18 и 19 декабря с 13 до 19 часов в крупных торговых центрах Владивостока «Черемушки», «Грант», «Первореченский», «Авангард» будут развернуты интерактивные площадки ПФР, где так же можно будет произвести сверку своих расчетов по страховым взносам, узнать суммы за текущий расчетный период и распечатать квитанции на уплату.



Анна КИРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.