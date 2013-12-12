www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Индивидуальным предпринимателям Приморья предлагают встретить новый год без задолженностей

12 Декабря 2013, 15:55 | Приморье

До 31 декабря 2013 года гражданам из числа самозанятого населения необходимо уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Это касается индивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, частных нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой.

С 2013 года для страхователей из числа самозанятого населения установлен фиксированный размер страховых взносов. Он рассчитывается исходя из установленного двойного МРОТ и действующих ставок страховых взносов в ПФР – 26% и в ФОМС – 5,1%. Таким образом, в 2013 году сумма страховых взносов, подлежащая уплате в ПФР, составляет 32 479  рублей, в ФФОМС – 3185 рублей. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.

В случае отсутствия деятельности, самозанятое население освобождается от уплаты взносов, но только по определенным основаниям и представлении в орган ПФР соответствующих документов. Такими основаниями являются: прохождение срочной военной службы, уход за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, лицом в возрасте 80 лет и старше, проживание предпринимателя – супруга военнослужащего, проходящего службу по контракту, в месте, где не было возможности заниматься бизнесом  или проживание за границей вместе с супругом, направленным на госслужбу (не более 5 лет в общей сложности).

Для удобства самозанятого населения Отделение ПФР по Приморскому краю проводит 17 декабря День открытых дверей. Все, кто обратится в этот день в краевое Отделение ПФР  или в территориальное управление ПФР, смогут получить  консультации по вопросам оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, квитанции на уплату страховых взносов, пени и штрафов, а также узнать о всех предстоящих  изменениях в пенсионной системе, в том числе - об уплате страховых взносов в 2014 году.

С этой же целью 18 и 19 декабря с 13 до 19 часов в крупных торговых центрах Владивостока «Черемушки», «Грант», «Первореченский», «Авангард» будут развернуты интерактивные  площадки ПФР, где так же можно будет произвести сверку своих расчетов по страховым взносам, узнать суммы за текущий расчетный период и распечатать квитанции на уплату.

Анна КИРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Соб. инф.
Теги: предпринимательство  финансы  ПФР  бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru