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ПримСоцБанк вошел в систему обязательного страхования банковских вкладов
12 Декабря 2011, 03:07 | Приморье
На сегодняшний день защита финансовых интересов граждан является одной из важных социальных задач в десятках стран мира. Рассмотрев поданное ПримСоцБанком ходатайство на включение в систему обязательного страхования банковских вкладов, Банк России признал ПримСоцБанк полностью соответствующим требованиям, предъявляемым к банкам для вступления в систему.
Таким образом, с 24 февраля ПримСоцБанк стал ее полноправным участником. Вклады клиентов банка теперь застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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