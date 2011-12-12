СК "Согласие" застраховала 50 автомобилей Хорольской администрации

СК "Согласие" признана победителем открытого конкурса на право оказания услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации Хорольского муниципального района, сообщается в пресс-релизе страховщика. Страховой защитой по программе ОСАГО были обеспечены 50 автомобилей, общая страховая сумма составила 20 млн руб. Договоры страхования заключены сроком на 1 год.