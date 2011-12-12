"Страхование не должно быть данью моде"

2007 год во многом обещает быть показательным для отечественного страхового рынка, который вступает в него под знаком принятого в прошлом году решения о вступлении России в ВТО и открытии российского рынка страхования для иностранных компаний.

Отныне многие действия российских страховщиков будут восприниматься через призму возможной конкуренции с иностранцами. Конечно, внимание здесь, прежде всего, будет уделяться компаниям, способным предложить клиентам конкурентоспособные продукты. То есть - компаниям-лидерам. Одна из них - Страховой Дом ВСК - отмечает в феврале этого года пятнадцатилетие своей работы на рынке. О том, как прожила компания этот период, о том, как развивался и решал свои проблемы эти 15 лет российский страховой рынок, нам рассказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.

- Сергей Алексеевич, прежде всего, поздравляю вас и всех ваших коллег с 15-летием работы Страхового Дома ВСК на отечественном страховом рынке. Позади пятнадцать лет непрерывной и трудоемкой работы - что вы можете вспомнить, оглянувшись назад?

- Большое спасибо за поздравление. Действительно, пятнадцать лет для любой отечественной компании - очень серьезный срок. Тем более если вспомнить, что сам страховой рынок начал формироваться именно пятнадцать лет назад. В самом начале 1992-го была создана ВСК, которая прошла с рынком весь путь до сегодняшнего дня, не оставаясь никогда в стороне от глобальных процессов его развития и становления.

- При этом компания создавалась для решения достаточно узкой задачи?

- Да, мы начали свою деятельность с решения исключительно конкретной задачи по оказанию помощи силовым министерствам и ведомствам в осуществлении обязательного государственного страхования военнослужащих и госслужащих. После распада СССР и возникновения на его территории большого количества горячих точек задача обеспечения социальной защиты военнослужащих России и членов их семей стала одной из самых актуальных.

От этой функции мы не отказались, и сегодня среди страхователей ВСК 10 федеральных министерств и ведомств. Уже в январе 2007 года мы выиграли целый ряд тендеров по страхованию сотрудников, имущества, автотранспорта Верховного cуда и Генеральной прокуратуры РФ. Так что работа продолжается, и мы этим особенно гордимся, так как доверие со стороны государства - это признание заслуг компании и правильности выбранного ею пути.

Однако, начав работу с решения задач по обязательному страхованию, компания сразу поставила перед собой цель и по наращиванию работы в сфере добровольного страхования - уже в 1992 году был открыт первый филиал и заключен первый договор в сфере добровольного корпоративного страхования. В своей работе компания и сегодня делает акцент, на это. Сравните: в самом начале своей деятельности ОГЛС занимало в портфеле компании 96%. Постепенно эта цифра уменьшалась, и сегодня она составляет около 20%.

- Страховой Дом ВСК известен как компания со сплоченной командой топ-менеджеров, работающих в ней в течение длительного времени. Насколько это удобно и правильно с точки зрения управляемости и эффективности?

- Все верно. Мои заместители, большая часть топ-менеджеров - все они работают в компании уже более десяти лет. Это положительный момент, показывающий уровень привлекательности работы в компании. Я вижу, что подавляющая часть людей, работающих со мной, достигли за прошедшие годы серьезных успехов. Конечно, в моей практике были случаи, когда человек переставал расти или попросту замыкался в узком сегменте. В такой ситуации приходится либо показывать людям, что можно и нужно работать комплексно, либо расставаться с ними. Это бизнес, а поэтому ситуации бывают разными.

- Бывает так, что человек попросту устает работать на одном месте, но уходить из уже сложившегося коллектива не хочет, и прежнего энтузиазма у него нет...

- Бывает. Но Страховой Дом ВСК - компания развивающаяся, и я глубоко убежден, что человек, который хочет работать в компании и способен принести ей пользу, свое место в ней найдет. Мы создали компанию по страхованию жизни, компанию, которая занимается медицинским страхованием. В конце концов, возможны изменения профиля работы и внутри компании. Моя задача, как руководителя, вовремя увидеть сложившуюся ситуацию и постараться помочь человеку найти место, где он и дальше сможет использовать свой опыт и знания, не снижая темпа роста.

- В прошлом году Страховой Дом ВСК был одним из лидеров по количеству вакансий, объявленных на страховом рынке?

- Я говорил про топ-менеджеров, хотя подобная практика применима ко всем сотрудникам компании. Что же касается новых вакансий, то здесь ситуация такова: открыв пятнадцать лет назад первый филиал в Ростове-на-Дону, мы сразу наметили приоритетную программу активного содействия развитию страхового бизнеса в российских регионах. Эта ставка себя оправдала - на сегодняшний день Страховой Дом ВСК имеет крупнейшую в стране филиальную сеть, работающую в рамках единого юридического лица, - 390 филиалов и отделений от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Мурманска до Махачкалы. Естественно, в развитии региональной сети роль головной компании должна возрастать -как в непосредственной работе в плане постановки бизнеса, так и в плане практической организации продаж в регионах. Естественно, что нам потребовались новые сотрудники, отвечающие за развитие страхования и продаж. На сегодняшний день подбор на эти вакансии не закончен - мы и в наступившем году будем продолжать набор квалифицированных сотрудников, способных реально усилить компанию. Причем мы сегодня ясно видим тенденцию, что люди стремятся работать в ВСК. Все больше хорошо образованных молодых инициативных специалистов выходят на нашу кадровую службу. То есть имидж ВСК как работодателя постоянно растет.

- Если позволите, поговорим о работе в регионах - насколько известно, директорский корпус - основа построения бизнеса компании в регионах. Насколько он стабилен в ВСК?

- Прежде всего, отмечу, что наш директорский корпус наиболее подготовлен, продвинут, готов работать как в корпоративном секторе, так и с розницей.

С другой стороны, для меня крайне важно, что наш директорский корпус стабилен - фактически за прошедший год компанию покинули только 2 директора филиалов. Учитывая, что мы работаем во всех субъектах РФ, это ничтожно малый процент.

- Как в регионах относятся к федеральной компании, которая у многих ассоциируется с Москвой?

- Если говорить о Страховом Доме ВСК, то отношение к нашей компании достаточно благоприятное. Во-первых, в каждом регионе мы выплачиваем десятки, сотни миллионов рублей. Выплаты производятся как корпоративным клиентам, гражданам, так и по программам государственного страхования. Во-вторых, мы активно развиваем реальные виды страхования, страхование имущества предприятий, страхование различных видов ответственности. И здесь самой лучшей оценкой деятельности Страхового Дома ВСК является постоянно растущее число клиентов из числа крупных промышленных предприятий, банков, лизинговых компаний. За последние два года компания привлекла достаточно много новых корпоративных клиентов. Неслучайно по оценке журнала "Секрет фирмы" Страховой Дом ВСК является одной из самых быстро растущих компаний России за последние 5 лет, занимая в этом рейтинге общее 48-е место и 5-е среди компаний финансового сектора.

- Что на практике может побудить страхователя сменить своего страховщика? Как вы привлекаете новых клиентов?

- Выросшие качество продуктов компании и уровень подготовки менеджеров позволяют нам сотрудничать с крупнейшими корпорациями. Здесь важно также отметить тот факт, что сегодня все больше клиентов начинают заключать договоры страхования, учитывая уровень сервиса, тарифную политику, уровень перестраховочных программ, а не то, кто с кем на предприятии знаком. Предприятия начинают уделять страхованию больше внимания, потому что страхование постепенно становится реальным бизнес-инструментом, а не просто данью моде или условием получения очередного кредита.

- Давайте от ВСК перейдем к страховому рынку в целом - насколько он, да и экономика в целом стабильны? Не боитесь, что очередной "черный вторник" или кризис наподобие дефолта 1998 года сведет на нет все ваши усилия?

- А что "черный вторник"? В октябре 1994 года именно страховой рынок наиболее безболезненно пережил это событие. Попросту он оказался более подготовленным к подобным потрясениям. Кризис 1998 года, конечно, ударил больнее. Но и тогда рынок показал, что он один из наиболее устойчивых и предсказуемых. Но он останется таким, только если будет находиться в процессе постоянного качественного развития. И, надо сказать, после событий октября 1994-го акционеры страховых компаний стали больше внимания уделять вопросам экономики и стратегии, построения бизнеса.

Тогда же появился интерес к страховому рынку и со стороны иностранного капитала, хотя первые лет десять он лишь присматривался. Сегодня же ситуация меняется - вы знаете, даже сегодня доля иностранного капитала у некоторых страховщиков достаточна солидна, а после открытия рынка для иностранных страховщиков ситуация начнет меняться еще быстрее - не скажу, что в лучшую сторону, но это реальность, с которой мы столкнемся уже в ближайшие годы.

- Если мы заговорили о рынке, может, назовете самые значительные, на ваш взгляд, события на рынке за прошедший год.

- Я бы отметил две, как мне кажется, очень важные тенденции. Первое: востребованность страховой услуги у бизнеса, населения растет. Страховщики все больше и больше ощущают, что они нужны экономике страны.

Кроме того, нельзя не сказать об активизации Федеральной службы страхового надзора в борьбе с псевдострахованием, страховыми схемами и т.п. Рынок становится более прозрачным. Нам, страховщикам, конечно, и раньше было ясно, кто за счет чего живет, а вот потребителю было порой трудно разобраться, какой же компании можно доверять, а какой не стоит. Сегодня это стало проще.

- Рынок страхования опасных производственных объектов, кстати, оценивается как более чем перспективный. Планирует ли Страховой Дом ВСК занять лидирующие позиции на нем? Или же будете обслуживать лишь своих клиентов?

- Мы ставим перед собой планы быть одним из основных игроков на этом рынке и будем выходить на те его сегменты, где есть такая возможность, ибо не секрет, что на рынке существует и пресловутый административный ресурс. Это пережиток, с которым нужно бороться, но на сегодняшний день, к сожалению, он сильнее любого, пусть и самого лучшего предложения.

- Хорошо, но есть еще рынок ОМС, на котором работает компания "ВСК-Милосердие". Значит, все-таки планы захвата новых рынков есть?

- Конечно, если бы мы не ставили перед собой задачу быть компанией номер один на российском рынке, мы бы не добились ровным счетом ничего. Такая задача стоит, комплексно.

Но что касается рынка ОМС, то вот как раз тут у Страхового Дома ВСК нет амбициозных планов быть безусловным лидером. Но в то же время мы считаем, что присутствовать на рынке мы должны - мы обязаны оказывать нашим клиентам подобную помощь в любом регионе страны. Фактически это сделано по желанию наших клиентов.