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Пенсионным накоплениям грозит продление "заморозки"

12 Ноября 2015, 14:00 | Приморье

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2016 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии, то есть «заморозить» формирование пенсионных накоплений, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его реализация не уменьшает объем пенсионных прав застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение величины индивидуального пенсионного коэффициента будет проводиться исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Госдума рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения» в первом чтении 13 ноября.

Кроме того, правительство России одобрило проект закона об уголовной ответственности за сокрытие имущества от взысканий по страховым взносам.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки (задолженности) не только по налогам и сборам, но и по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

«Предлагаемые меры позволят защитить права наемных работников на социальное обеспечение, но не затронут интересы предпринимателей, не имеющих намерения ввести в заблуждение контролирующие органы», - отметили в кабмине.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: пенсия 



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