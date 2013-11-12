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В Приморском крае Сбербанк устраивает Дни малого бизнеса
С 11 по 15 ноября по случаю 172-й годовщины образования банка в Центрах развития бизнеса во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и Арсеньеве состоится серия образовательных мероприятий и презентаций новых продуктов. Участие в мероприятиях бесплатное.
«Именно представители малого бизнеса составляют большинство наших клиентов - свыше 98% от общего числа юридических лиц, обслуживающихся в нашем отделении, - отмечает заместитель управляющего Приморским отделением ОАО «Сбербанк России» Елена БАКЛАНОВА. - В последнее время мы запустили сразу несколько удобных сервисов и продуктов, которые повышают эффективность бизнеса, и хотим презентовать их нашим клиентам. Кроме того, в наших Центрах развития бизнеса активно развиваются программы нефинансовой поддержки, и я приглашаю предпринимателей принять участие в семинарах и тренингах, которые также пройдут в рамках Дней малого бизнеса».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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