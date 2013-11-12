www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банк ВТБ в Приморье развивает транзакционный бизнес

12 Ноября 2013, 17:29 | Приморье

ВТБ во Владивостоке продолжает активно развивать транзакционный бизнес. Объем обслуживаемых внешнеторговых контрактов составил около $5 млрд. По итогам 9 месяцев текущего года клиентами банка было проведено конверсионных операций на сумму порядка $814 млн.

Банк ВТБ предлагает широкий спектр продуктов и услуг транзакционного бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, полный спектр документарных операций. В том числе для валютных операций - хеджирование валютных рисков и конверсионные операции.

Все больший интерес клиенты проявляют к продуктам по управлению ликвидностью. Например, группам компаний и компаниям с разветвленной структурой банк предлагает инструменты, которые позволяют оптимизировать финансовые потоки. Банк ВТБ дает клиентам эффективные инструменты для выстраивания централизованного казначейства.

Пользуются популярностью среди клиентов и гарантийные операции - возврат возмещенного НДС, тендерная гарантия, а также гарантии исполнения и возврата аванса. Кроме того, значительных успехов ВТБ в Приморье достиг в реализации аккредитивных операций. Использование аккредитивов позволило ряду предприятий края выйти на новые рынки сбыта продукции.

«Транзакционное направление представлено в банке давно, и многие наши продукты давно известны клиентам. Нас отличает то, что мы делаем акцент на индивидуальный подход - мы подбираем продукты для каждого конкретного клиента с учетом этапов развития предприятия, особенностей отрасли и других факторов. При этом ВТБ становится для клиентов партнером, а не только обслуживающим счета банком. Продукты и услуги транзакционного бизнеса помогают повысить операционную и финансовую эффективность компании, оптимизировать оборотный капитал, снизить риски и уменьшить издержки», - сообщила руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.

Сергей КУЗЬМИН,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Сергей Кузьмин
Теги: банк  ВТБ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru