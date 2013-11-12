Банк ВТБ в Приморье развивает транзакционный бизнес

ВТБ во Владивостоке продолжает активно развивать транзакционный бизнес. Объем обслуживаемых внешнеторговых контрактов составил около $5 млрд. По итогам 9 месяцев текущего года клиентами банка было проведено конверсионных операций на сумму порядка $814 млн.

Банк ВТБ предлагает широкий спектр продуктов и услуг транзакционного бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, полный спектр документарных операций. В том числе для валютных операций - хеджирование валютных рисков и конверсионные операции.

Все больший интерес клиенты проявляют к продуктам по управлению ликвидностью. Например, группам компаний и компаниям с разветвленной структурой банк предлагает инструменты, которые позволяют оптимизировать финансовые потоки. Банк ВТБ дает клиентам эффективные инструменты для выстраивания централизованного казначейства.

Пользуются популярностью среди клиентов и гарантийные операции - возврат возмещенного НДС, тендерная гарантия, а также гарантии исполнения и возврата аванса. Кроме того, значительных успехов ВТБ в Приморье достиг в реализации аккредитивных операций. Использование аккредитивов позволило ряду предприятий края выйти на новые рынки сбыта продукции.

«Транзакционное направление представлено в банке давно, и многие наши продукты давно известны клиентам. Нас отличает то, что мы делаем акцент на индивидуальный подход - мы подбираем продукты для каждого конкретного клиента с учетом этапов развития предприятия, особенностей отрасли и других факторов. При этом ВТБ становится для клиентов партнером, а не только обслуживающим счета банком. Продукты и услуги транзакционного бизнеса помогают повысить операционную и финансовую эффективность компании, оптимизировать оборотный капитал, снизить риски и уменьшить издержки», - сообщила руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.