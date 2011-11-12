Сбербанк заработал за 10 месяцев 276,4 млрд руб. чистой прибыли

Сбербанк России объявил финансовые итоги своей деятельности за 10 месяцев 2011 года. Чистая прибыль банка за этот период составила 276,4 млрд. рублей против 126,2 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года. Этот финансовый результат, в 2 раза превышающий прошлогодний, является рекордным для Сбербанка, отметили в управлении общественных связей банка.

Активы кредитной организации с начала текущего года увеличились почти на 1 трлн. рублей или 11,4% и превысили 9,5 трлн. рублей.

Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 ноября составил 5 704 млрд. рублей, увеличившись за 10 месяцев на 19,7%. Портфель розничных кредитов достиг 1 615 млрд. рублей. Прирост за 10 месяцев составил 24,1%.

Доля просроченных кредитов в общем портфеле снизилась до 4,01%, тогда как на начало года этот показатель составлял 5,04%.