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Сбербанк запускает вклад "Самое ценное", приуроченный к 175-й годовщине банка
Максимальная процентная ставка по продукту составит 8% годовых. Клиенты, открывшие вклад, могут бесплатно подключиться к программе страхования «Защищенный вкладчик» и получить страховую защиту от несчастных случаев на 100 тыс. рублей. Она действует 175 дней с момента присоединения к программе страхования. Сбербанк впервые дарит страховое покрытие клиентам, открывшим вклад.
Максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн линеек Сбербанка на данный момент составляет 6,85% годовых, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Вклад «Самое ценное» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания банка в период с 11 октября по 30 ноября 2016 года включительно.
Во вклад «Самое ценное» можно разместить денежные средства от 25 000 рублей на срок 175 дней. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены, выплата процентов производится в конце срока. Вклад открывается только в рублях.
Программа страхования «Защищенный вкладчик» была разработана и реализуется компанией «Сбербанк Страхование жизни» специально к юбилею Сбербанка.
С более подробной информацией об условиях вклада и страховании можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank175.ru/
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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