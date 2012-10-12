Связь-Банк подвел итоги деятельности за первое полугодие 2012 года по МСФО

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября, ZRPRESS. Связь-Банк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2012 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с отчетом по результатам обзорной проверки аудиторской компании ООО «Эрнст энд Янг».

По данным на 30 июня 2012 года объем чистых активов банка составил 246,5 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев 2012 года на 11,9%. Основным драйвером роста активов стал рост объемов операций кредитования: за первое полугодие 2012 года кредитный портфель увеличился на 16,0% и по состоянию на 30 июня составил 146,2 млрд рублей. Опережающими темпами развивались объемы операций кредитования частных клиентов банка: за полгода объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 32,7% и составил 19,7 млрд рублей. Портфель коммерческих кредитов за первое полугодие текущего года вырос на 12,8% и на отчетную дату достиг 133,2 млрд рублей.

По итогам шести месяцев 2012 года улучшилось качество финансовых активов банка, и согласно результатам обзорной аудиторской проверки уровень резервирования финансовых активов снизился с 3,4% до 2,9%.

В течение 2012 года банк продолжал увеличивать ресурсную базу, укрепляя и расширяя свои взаимоотношения с ключевыми клиентами, а также привлекая к сотрудничеству новых. Подтверждением роста доверия к банку стало увеличение общего объема средств, привлеченных от кредитных организаций, частных и корпоративных клиентов, на 9,3% до 174,5 млрд рублей. Прирост остатков средств частных лиц и корпоративных клиентов за календарный год с 30 июня 2011 года по 30 июня 2012 года составил 40,2% и 13,1%, соответственно.

Рост бизнеса банка обусловил рост прибыльности операций. Чистый операционный доход банка по итогам шести месяцев составил 4 051 млн рублей, увеличившись на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В структуре операционного дохода основную долю (3 657 млн рублей) составляют чистые процентные доходы, которые приросли на 33,4%. Также банк заработал 394 млн рублей за счет предоставленных клиентам услуг на комиссионной основе, что на 10,1% выше показателя за аналогичный период 2011 года. В результате чистая прибыль от деятельности банка за первое полугодие 2012 года составила 334 млн рублей, увеличившись на 85,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

По состоянию на 30 июня 2012 года капитал банка в соответствии с МСФО составил 43,0 млрд рублей. Показатель достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения – 21,4% – находится на комфортном уровне, свидетельствующем о достаточности капитальной базы для дальнейшего развития бизнеса банка и противостояния возможным внешним потрясениям.