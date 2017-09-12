www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Приморским льготникам вновь предлагают взять деньги или путевку

12 Сентября 2017, 13:13 | Приморье

До 1 октября федеральные льготники могут сделать свой выбор, получать ли им социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

134 тысячи федеральных льготников Приморья должны определиться, если приняли подобное решение ранее. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг (НСУ) деньгами как полностью, так и частично. Так, с 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 048,97 рубля в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 рубля;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО поясняет, что если льготник уже подавал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не измените своего решения. Если же гражданин поменял свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд – в клиентской службе или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Также есть возможность подать заявление через Личный кабинет на сайте ПФР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Яна Мальцева
Теги: ПФР  приморье  услуги  льготы  личный кабинет  финансы 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru