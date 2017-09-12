Приморским льготникам вновь предлагают взять деньги или путевку

До 1 октября федеральные льготники могут сделать свой выбор, получать ли им социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

134 тысячи федеральных льготников Приморья должны определиться, если приняли подобное решение ранее. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг (НСУ) деньгами как полностью, так и частично. Так, с 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 048,97 рубля в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 рубля;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО поясняет, что если льготник уже подавал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не измените своего решения. Если же гражданин поменял свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд – в клиентской службе или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Также есть возможность подать заявление через Личный кабинет на сайте ПФР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.