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Эксперты "Деловой России" провели исследование проблемы "кредитного рабства" в Приморье
Эксперты «Деловой России» в Приморском крае провели исследование проблем кредитования и так называемого «кредитного рабства» в Приморском крае. В рамках исследования изучены кредитные ставки в ряде ведущих банков региона, а также проведен опрос предпринимателей и руководства организаций, которые имеют кредиты, взятые для развития. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Также в рамках исследования проведены опросы работников компаний, которые как физлица являются заемщиками потребительских кредитов.
Как сообщил председатель регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко, проблема кредитования существенно сдерживает как развитие бизнеса и предпринимательских инициатив в регионе, так и негативно влияет на социальную обстановку в крае за счет высоких ставок потребительских кредитов, в особенности в небанковских учреждениях, таких как ссудные кооперативы и микрофинансовые организации.
«На сегодняшний день проблема кредитования в Приморском крае условно может быть разделена на несколько аспектов. Во-первых, это высокая стоимость кредитов, как для населения, так и для бизнеса. Во-вторых, это слабая финансовая грамотность кредитополучателей, которые не всегда способны рационально просчитать реальную стоимость кредита и те обязательства, которые он налагает, и попадают в кабалу вплоть до разорения. В-третьих, это деятельность условно называемого «экстремального» кредитного сектора – микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, которые зачастую действуют по схемам, далеким от цивилизованной бизнес-культуры» - отметил Алексей Тимченко.
Эксперты «Деловой России» отмечают, что проблемы кредитования ставят под угрозу реализацию стратегии развития региона и повышения конкуренции с соседними азиатскими странами, в том числе в рамках «порто-франко» и Территорий опережающего развития.
«Иностранный бизнес, привыкший к стабильной работе в условиях кредитования под 1-3% годовых однозначно не заинтересован в кредитовании под двухзначные процентные ставки. Естественно, что тут нужен гибкий подход, поскольку экономический кризис, волатильность валютных курсов и другие негативные тенденции в экономике не позволяют банкам резко снизить кредитные ставки. С другой стороны, стремиться получить максимальную «маржу» на проценте сегодня тоже неправильно, поскольку высокие кредитные ставки однозначно отпугивают многих потенциальных клиентов – рациональнее получать доход не с максимальных ставок, а за счет оборота при меньших ставках, как это происходит в цивилизованном мире» - подчеркнул Тимченко.
Как отмечают аналитики «Деловой России», кредитное рабство – то есть ситуация, когда заемщики вынуждены тратить весь доход или львиную его часть на погашение кредитов – однозначно невыгодна экономике, поскольку замедляет потребление товаров и услуг и препятствует развитию, при этом такая ситуация характерна для Приморья. Наиболее актуальна проблема закредитованности для таких отраслей приморской экономики как торговля и обрабатывающие производства, в особенности производства продуктов питания и полуфабрикатов, а также автомобильный транспорт. По сравнению с 2015 годом в разы (!) увеличился объем кредитования сельского хозяйства, что связано с реализацией стратегии импортозамещения, но делает уязвимым для рисков данный сектор хозяйства
«Статистические данные показывают, что в течение последнего года объем кредитования в регионе в рублях достаточно стабилен – после небольшого снижения за последние полгода это в среднем 15 миллиардов рублей, объем валютных же кредитов снизился более чем на 10% за последние полгода. За последний год объем потребительских кредитов упал на 11%, ипотеки – вырос на 30%. Вместе с тем, рост просроченной задолженности есть как по организациям, так и по физическим лицам, при этом существенно растут такие долги в рублях именно по организациям, за полгода, по нашим данным, такой рост составил свыше 60%, что является очевидным показателем того, что для бизнеса непосильны существующие кредитные ставки, их необходимо менять. То есть мы имеем ситуацию, когда большинство потребителей от валютных кредитов, по понятным причинам, отказалось, но и рублевые выплачивать своевременно не может – а это явный показатель торможения экономики региона» - заметил Тимченко.
По мнению экспертов «Деловой России», решением проблемы могло бы стать законодательное закрепление максимально возможных кредитных ставок, выше которых финансовые учреждения не имеют права кредитовать нуждающихся, а также преференции со стороны банков тем кредиторам, которые берут займы для проектов развития территории либо задачи социальной направленности. В некоторых случаях также возможна кредитная амнистия – погашение задолженности за государственный счет по номинальной стоимости кредита без коллекторских «накруток», что позволило бы, к примеру, перевести в краевую собственность часть акционерного капитала либо целиком компании, находящиеся в критической ситуации из-за невыплаченных кредитов.
«Главный принцип бизнеса – «деньги делают деньги» - начнет работать только тогда, когда кредитные ставки будут посильными, и за счет них «запустится» кредитный механизм как постоянно вращающееся колесо – кредиты будут и брать, и отдавать регулярно. По нашим расчетам, это возможно в диапазоне ставок от 3 до 7% годовых, нынешние же ставки существенно выше» - подчеркнул Алексей Тимченко.
«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе нашей экономики: в машиностроении, строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере финансовых услуг, информационных технологий и многих других.
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Комментарии
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заёмщег22:13, 12.08.2016#
Да что Тимченко или его патрон Титов - про энерготарифы в ДВ регионе сам великий ПУТИН говорил, а толку? У Титова должен быть прямой доступ к телу президента, хоть по какому то графику - результат может быть только если он Путину настучит, а тот рассердится и ножкой топнет. . . По факту энергетика, транспорт и кредитные средства душат и народ, и производство, и торговлю.
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чубайсовец13:13, 14.08.2016#
а тем временем Якунину и другим членам совета директоров РЖД начислили трехлетний бонус - 375 лямов рублевых на всех, за период с 2013 по 2016 год. . . почем у нас билетики на паровоз?Титов, часом, не на поезде к нам приезжает? может у него спросить, какое соотношение цена-качество в фирменном поезде "Россия"? Хотя даже если летит Аэрофлотом вопрос остается. . .
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Финансист19:37, 14.08.2016#
Реальная тема - жесткий контроль за банковским сектором и введением допустимого максимума процентных ставок по кредитам - без всяких там оговорок, допусловий мелким шрифтом в рекламе и т. п. Только тогда будет порядок. А Тимченко этому все равно ничего сделать не дадут слишком много тех, кому выгодно существующее положение вещей
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РљРѕРЅСЋС…РѕРІ11:49, 15.08.2016#
Финансисту - для контроля банковского сектора у нас есть ЦБ, финмониторинг, МНС и прочие. А толку - никакого. Отмыв, обнал, вывод капитала, грабеж заемщиков продолжаются. Титову с его ДР и партией Роста самим сделать ничего не удастся, разве что до стола Путина доклад донести, да и то не факт, что сработает.
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Однозначно 3-7%!!!Иначе нет смысла!Вся прибыль уходит на выплату по кредиту!А брать под больший процент-лучше ракрыться!Но это для развитых стран-не для России.