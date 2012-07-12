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Появились серебряные монеты с изображением Виктора Цоя
ПРИМОРЬЕ, 11 июля, ZRPRESS. В офисах Дальневосточного Сбербанка появились серебряные монеты с изображением рок-музыканта.
Монета номиналом 10 долларов Фиджи (19,98 грамма серебра 999-й пробы) была выпущена тиражом 8000 штук к юбилею Виктора Цоя. На реверсе монеты - портрет Виктора Цоя, совмещенный с изображением фрагмента московской "стены Цоя" с надписями фанатов. Слева изображены гитара и удаляющаяся фигура певца, идущего по аллее.
Памятная монета лидера группы "Кино", легенды, последнего романтика советской эпохи, кумира нескольких поколений будет в числе лидеров покупательского спроса. Сегодня наиболее востребованы также олимпийские монеты, как памятные, так и инвестиционные.
Кроме того, Дальневосточный Сбербанк предлагает приобрести монеты из драгоценных металлов по сниженным ценам. Снижение стоимости на отдельные экземпляры из золота и серебра составило от 3 до 30 %.
Новые цены установлены почти на 100 монет из различных серий, отчеканенных, в том числе в монетных дворах Польши, Греции, Белоруссии, Австралии, Германии. Качество чеканки большинства всех изделий "proof" - высшее качество.
Досье «ЗР»
В 2012 году отделениями Дальневосточного Сбербанка продано свыше 9000 инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. С начала текущего года клиенты банка приобрели 5895 шт. - серебряных,3194 шт. – золотых, в их числе монеты - «тяжеловесы» 5, 1 и 0,5 кг.
«Золотой Рог».
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