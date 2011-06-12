Приморский арбитраж признал Востокбизнесбанк банкротом

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление ГУ Центробанка РФ по Приморскому краю о признании банкротом Востокбизнесбанка.

Суд открыл в банке конкурсное производство и назначил арбитражного управляющего. Судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 23 ноября.

Напомним, Банк России с 14 апреля отозвал лицензию у владивостокского ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк» (КБ ВББ) в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации.