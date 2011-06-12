IFC инвестирует в капитал Восточного экспресс банка

IFC, подразделение группы Всемирного Банка (World Bank Group), инвестирует $75 млн в капитал Восточного экспресс банка. Цель данной инвестиции – поддержка роста банка через развитие новых направлений бизнеса, а также консолидацию малых и средних банков, работающих в различных регионах России.

«Поддерживая такой системноважный банк, работающий в том числе и в развивающихся регионах России, мы выполняем нашу миссию развивающей организации, – говорит Снежана СТОИЛЬКОВИЧ (Snezana Stoiljkovic), директор IFC по Восточной Европе и Центральной Азии. – Восточный экспресс банк работает в нескольких приграничных территориях России, где доступ к финансированию крайне важен как для физических лиц, так и для бизнеса. Мы верим в долгосрочные перспективы банка и его бизнес-стратегию».

Данная инвестиция IFC также будет способствовать развитию кредитных программ банка для малого и среднего бизнеса, включая различные финансовые продукты для развития энергоэффективности.

По словам Сергея ВЛАСОВА, председателя правления Восточного экспресс банка, «такое финансирование со стороны IFC является признанием сильной стратегии банка и его нацеленности на дальнейший рост. Капитал и международная экспертиза IFC добавят новый импульс нашему развитию и будут способствовать разработке и продвижению новых современных финансовых продуктов для клиентов».