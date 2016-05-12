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Просрочка ипотеки оказалась мифом

12 Мая 2016, 15:40 | Приморье

Из сформировавшейся на 1 января 2016 года задолженности по ипотечным кредитам на Дальнем Востоке в сумме 205 млрд 22 млн рублей (платежи, которые заемщики планомерно и ежемесячно погашают) лишь 1,7 млрд рублей числятся в ряду просроченной (0,66% от общей суммы). Валютная ипотека вышла на просрочку в сумме 181 млн рублей (0,088%), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Взыскание долга часто связано с реализацией заложенного ипотечного жилья. И пусть цифры небольшие, но за каждой из них личная история отдельно взятой семьи. Объемы взысканий за последний год упали значительно в Приморском крае и Амурской области. Если на 1 января 2015 года сумма реализованной недвижимости по ипотеке в Приморье была равна 41 млн рублей, то на 1 января 2016 года продано квартир ипотечных должников всего лишь на 8 млн рублей.

Судя по цифрам, проблемной не стала и валютная ипотека. «Часть клиентов продолжают исполнять свой долг перед банком в валюте, так как имеют основной заработок в долларах США, евро или иенах. Круинговые компании Приморья в этом смысле оказались самыми стабильными», - отмечает управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморье Людмила УЛАНОВА.

Эксперты полагают, что сегодня самое время идти на реструктуризацию тем заемщикам, кто испытывает сложности с выплатой ипотечного долга. Курс рубля к доллару сегодня наиболее выгоден для такого рода сделок. Валютный ипотечный кредит может быть реструктуризирован в рублевый (курс доллара будет пересчитан в рубли в день заключения договора реструктуризации).

В кредитных организациях действует целый ряд программ помощи ипотечным заемщикам. В ВТБ24 в одном случае предлагают отсрочку по погашению основного долга с сохранением общего срока погашения кредита на срок не более 12 месяцев. В течение года клиент оплачивает только проценты. В другом случае - увеличение срока кредита, за счет чего уменьшается ежемесячный платеж. В третьем - получение так называемой «ипотечной карты» – стабилизационного кредита, который банк предоставляет заемщику на погашение 12-ти ежемесячных платежей. В этот период клиент оплачивает только проценты по данной карте. И продолжает проживать в своей квартире или своем доме.

«В Примсоцбанке заемщикам предложили различные виды реструктуризации, облегчающие их кредитную нагрузку, отсрочки, рассрочки и уменьшение ежемесячного платежа. По валютной ипотеке - перевод долга в рублевый эквивалент. При этом банк также предоставляет отсрочку и уменьшает платежи путем увеличения срока кредитования. Примсоцбанк также заключил соглашение о сотрудничестве с АО «АИЖК» - о принятии участия в программе помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, реализуемой согласно постановлению правительства РФ», - говорит начальник отдела ипотечного кредитования Примсоцбанка Елена ДЕМЬЯНЕНКО.

Главный специалист отдела ипотечного кредитования Алмазэргиэнбанка Софья ШАЙХЕТ обращает внимание на то, что заемщику необходимо понимать, что реструктуризация - это изменение текущих условий заключенного с банком кредитного договора, а не освобождение его от принятых на себя обязательств по кредитному договору. В то же время банк может рассмотреть вопрос о частичном или полном списании штрафов, пеней и неустоек за просроченные платежи, образовавшихся в период ухудшения платежеспособности заемщика, на основании заявления, поданного заемщиком. Такой вопрос решается индивидуально в зависимости от сложившейся ситуации, однако это не является обязательным условием реструктуризации. Реструктуризация договора не предусматривает освобождения заемщика от обязательств по страхованию имущества, а также личного страхования, требования в отношении которых установлены заключенным кредитным договором.

Яна МАЛЬЦЕВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Яна Мальцева
Теги: долги  кредиты  ипотека 



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