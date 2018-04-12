Стоит мелочиться

Мелочь в карманах приморцев и торгово-розничных сетях Приморья насчитывает сотни миллионов рублей

Письмо ЦБ, обнародованное в декабре ушедшего года Ассоциацией российских банков (АРБ) вызвало некое замешательство среди населения и немую паузу среди банковского сообщества. Согласно этому документу, количество монет различных номиналов в обращении, приходящиеся на одного гражданина РФ, примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. По данным Банка России, в наличном денежном обороте России в целом находится около 66 млрд монет на сумму 96 млрд рублей.

Ряд источников указывает, что их общий вес составляет не менее 185 тыс. тонн (латунных, медно-никелевых, стальных). По данным «Открытие Брокер», в структуре ВВП РФ на банкноты и монеты приходится около 10,1%, что примерно на 10-20% выше уровня стран с сопоставимым уровнем развития экономик.

При этом ЦБ призывал отказаться от 1 и 5 копеек как минимум с 2010 года. В письме ЦБ от 2010 года депутатам сообщалось, что производство монет достоинством 1 и 5 копеек стоит 47 и 69 копеек соответственно. Регулятор перестал чеканить мелкие монеты в начале 2013 года. Но законопроекта о выводе из обращения каких-либо монет в России депутаты не принимали.

Стимул есть

Итак, российским банкам порекомендовали стимулировать клиентов сдавать монеты и установить в своих офисах монетоприемники с возможностью их обмена на денежные купюры. Как оказалось, большая часть кредитных организаций Приморья не готова ответить на этот вопрос. Что означает: подобные устройства еще не вошли в одну из сервисных услуг.

В пресс-службе ВТБ в Приморском крае Деловой газете «Золотой Рог» пояснили, что решения по оборудованию банков специальными автоматами по обмену монет на денежные купюры на рынке существуют, и банк совместно с поставщиками изучает опыт их внедрения на территории Приморья и в России в целом.

Дальневосточное ГУ Банка России в данном случае обращает внимание на то, что установка монетоприемных устройств в магазинах может решить проблему возврата лишней мелочи. Однако Банк России не вправе обязывать банки приобретать и устанавливать подобного рода технические устройства. Мероприятия по оснащению своих подразделений техническими устройствами по приему, пересчету и выдаче монеты кредитные организации планируют и реализуют самостоятельно.

Одновременно, от мелочи пока никто отказываться не собирается. В официальном комментарии пресс-службы Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации отмечается, что Банк России продолжает выпуск в обращение монет низких номиналов. За 2013-2017 годы на территории Приморского края из касс учреждений Банка России кредитным организациям выдано монет всех номиналов на сумму 631,5 млн рублей, в том числе почти 35 млн монет номиналом от 1 копейки до 50 копеек, а это 18 штук на душу населения края. Такого количества монет, с учетом невысокой востребованности, вполне достаточно для осуществления наличных расчетов. Так как монета в процессе обращения подвержена минимальному износу, и ее миграция за пределы региона незначительна, в настоящее время в наличном денежном обороте Приморского края находится почти 116 млн монет на сумму порядка 457 млн рублей, или по 61 монете разных номиналов на каждого жителя края.

Комиссия в придачу

Вопрос о монетоприемниках встал на повестку дня еще и потому, что банки взимают с клиента, желающего обменять мелочь в кассе на купюры или положить монеты на вклад, комиссию в размере от 1 до 10% от суммы. Как поясняют в пресс-службе ВТБ в Приморском крае, клиент может сдать до 300 монет любого номинала без комиссии. В Сбербанке принимают для обмена не менее 200 монет.

Альфа-Банк в декабре прошлого года проводил акцию по бесплатному обмену мелочи на бумажные купюры, эквивалентно сумме сдаваемой мелочи, в том числе на две монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA. «Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов - в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках», - считает управляющая Хабаровским филиалом Альфа-Банка Елена ШЛЯПНИКОВА.

Отметим все же, что о размере комиссий в данной сфере большая часть приморских кредитных организаций также умолчала. Может быть потому, что и здесь существуют законодательные разночтения. Банки, с одной стороны, могут устанавливать комиссии за операции, а с другой - по ст. 16 ФЗ «О защите прав потребителей», а также по ФЗ №318-П, за пересчет монет в таком случае с клиента не должны брать никакой платы. Кроме того, согласно ст. 5.8 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций», банки должны оказывать услуги обмена денег мелкого номинала на крупный, и наоборот.

«Операции обмена, размена, приема монет Банка России осуществляются в соответствии с тарифной политикой каждого банка, запрет на взимание комиссии Банк России не устанавливает (за исключением операции по обмену платежеспособной поврежденной монеты, не содержащей признаков подделки, который проводится без комиссии). При этом банки обязаны без комиссии принимать от клиентов монеты Банка России всех номиналов для зачисления на счета, во вклады, при оплате услуг банка и для перевода на всей территории России», - комментируют вопрос комиссий в Дальневосточном ГУ Банка России.

Без монет - никак

В то же время приморский бизнес как и раньше оперирует в своей деятельности мелкой монетой, но обменивают ее на купюры все меньше. Как отмечают в пресс-службе ВТБ, в целом такая динамика наблюдается в ритейле, так как разменные фонды нужны торгово-сервисным предприятиям в процессе ведения деятельности. В большинстве случаев клиенты, которые инкассируют выручку, направляют в банк купюры, а не монеты. Исключением являются предприятия транспортной отрасли, где ситуация носит обратный характер. Спрос на подкрепление монетой есть и у розничных точек продаж. Они заключают трехсторонний договор на подкрепление и доставку монеты силами инкассации. Тогда как среди частных лиц растет объем расчетов банковскими картами и сервисами PAY.

О подобных тенденциях говорят и в Дальневосточном ГУ Банка России. По подсчетам специалистов, потребность торгово-сервисной сети в монетах различных номиналов по-прежнему существует, и банки в Приморье ее удовлетворяют. Кроме того, кредитные организации активно внедряют безналичные формы расчетов, устанавливают в торгово-сервисных предприятиях POS-терминалы для безналичной оплаты, что позволяет вести расчёты с покупателями с точностью до копейки.

Вполне возможно, что услугу обмена мелочи на купюры у банков могут перехватить владельцы вендинговых киосков, бизнес в этих вопросах всегда оперативнее и готов составить здоровую конкуренцию на рынке. Комиссии в данном случае будут взимать априори.

КСТАТИ

Сон в руку

Если вам приснится, что вы раздаёте монеты нищим – такой сон говорит о том, что вы давно ничего хорошего не делали просто так. Настало время изменить ситуацию и сделать что-то приятное без особого повода. Вы можете для своих близких создать праздничное настроение, можете как-то по-особенному отблагодарить своих друзей за их моральную поддержку.

Сон, в котором вы сами становитесь нищим, и вам подают монеты – говорит о том, что ложь и обман навредят вашей репутации и лишат вас финансов. Вокруг вас плетутся интриги, и вы усердно не хотите их замечать. Старайтесь изо всех сил отстоять своё право на счастье, карьерный рост. Не позволяйте врагам разрушать всё то, что вы создавали годами.