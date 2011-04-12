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Жители Приморья смогут перейти от идей к бизнесу
Во Владивостоке официально начал свою работу инвестиционный проект TGR («Территория Гениальных Решений»). Он должен стать эффективной площадкой для взаимодействия инвесторов и соискателей, а также помочь жителям региона воплотить свои идеи в работающие проекты с конкретными финансовыми показателями.
Как отметили специалисты инвестиционного проекта, интеллектуалы, ученые, да и рядовые жители Приморья не всегда имеют материальную возможность для воплощения своих бизнес-идей, даже если они являются коммерчески привлекательными. Главная особенность проекта TGR заключается в том, что он инициирован приморскими бизнесменами, которые готовы брать на себя все финансовые риски по реализации идеи, поэтому вложений со стороны соискателя может не потребоваться.
«Во многих регионах России венчурные и инвестиционные проекты не просто помогают в создании новых компаний, но и в целом формируют инвестиционную привлекательность регионов. В Приморье сегодня уже существует несколько успешных организаций, которые появились благодаря инвестициям со стороны некоторых фондов, но это единичные случаи. Если из Приморского края действительно хотят сделать оплот России в АТР, то количество подобных примеров необходимо увеличивать в разы»,- рассказал Валентин ПЛЕХАНОВ, директор по развитию TGR.
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