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Примсоцбанк предложил новый ипотечный кредит
12 Апреля 2011, 01:15 | Приморье
Ипотечный кредит «Новостройка + материнский капитал» появился в Примсоцбанке. Теперь клиент может использовать средства материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса по кредиту для покупки жилья в строящемся доме.
Ипотечная программа «Новостройка + материнский капитал» предоставляется на срок от 3 до 27 лет в размере от 300 тыс. до 4 млн рублей. Годовая процентная ставка на этапе строительства - от 14,25 до 14,75%, после оформления права собственности - от 10,25% до 10,75%.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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