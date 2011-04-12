Национальная платежная система вряд ли заработает в этом году

Российские власти более полугода выносят на повестку дня вопрос о скорейшем формировании национальной платежной системы, буквально в 2011 году. Актуальность создания единого платежного бренда озвучивалась уже не раз. Но есть ли необходимость изобретать велосипед, если есть возможность опереться на успешно функционирующую 17 лет российскую платежную систему «Золотая корона»?

Как пояснил заместитель председателя правления Примсоцбанка Сергей МАРИНИН, «Золотая Корона» в проектах по созданию в России универсальной электронной карты или национальной системы платежных карт пока не фигурирует.

«Я не думаю, что без участия в этих проектах у нее есть перспективы стать основой для создания единого национального платежного бренда. В настоящее время «Золотая корона» обладает развитой технологической базой, в том числе чиповыми картами, которые позволяют держателю иметь очень высокую степень защиты информации и сохранности средств на карте, а банку и торговым предприятиям активно ее использовать даже там, где нет возможности проводить операции в режиме on-line. Однако система могла бы получить гораздо большее распространение по территории России, а не ограничиваться «локальными» успехами, как, например, в Новосибирской области или Приморском крае. Основная причина слабой конкуренции с международными оппонентами лежит в маркетинговой стратегии. По сути продвижением бренда в регионах занимаются банки-эмитенты, тогда как Visa и MasterCard действуют более дальновидно», - предполагает Сергей Маринин.

Директор Российской платежной системы «Золотая Корона» Виктория СМОЛЕНСКАЯ рассказала, что на сегодняшний день вопрос о создании национальной платежной системы как некоего единого оператора платежей с использованием пластиковых карт в России не стоит на повестке дня. Суть проводимой работы с участием правительства, Банка России, участников рынка - не в создании монобренда, а в том, чтобы развивать в России безналичные расчеты, карточные технологии, упростить коммуникацию граждан с государственными структурами. Согласно статистическим данным, 90% своих денег человек тратит в так называемой «30-мильной зоне» - в районе своего постоянного проживания, территории, где находятся дом, работа, торгово-сервисные предприятия шаговой доступности, почта и т.д. Создание локальной, «домашней» инфраструктуры мгновенных расчетов по картам - это перспективный и потенциально весьма востребованный вектор дальнейшего развития карточных технологий, причем решения для его реализации уже существуют.

«Но сама идея единого платежного бренда для такой огромной страны, на наш взгляд, не является слишком продуктивной. Ведь даже операторов мобильной связи в России только федерального уровня как минимум четыре, и в каждом регионе работают локальные сотовые компании. А в сфере повседневных расчетов и информационного обмена потребностей у людей огромное количество, поэтому необходим свободный доступ к значительному числу удобных инструментов. И все же перспективы развития платежных технологий в России мы оцениваем оптимистично», - замечает Виктория Смоленская.

Выходит, вопрос о том, какие банки будут направлены на прорыв, дабы запустить единую платежную систему, остается открытым.

«Если говорить о тестировании системы, подготовке ее технологической базы, то проведение подобных процедур в 2011 году вполне реально. А вот для того, чтобы предоставить конечному пользователю готовое решение, потребуется от года до двух лет. Стать полноценным конкурентом Visa и MasterCard российская платежная система сможет лишь после выхода на международный уровень. В остальных случаях платежная система останется «локальной», национальной, - полагает Сергей Маринин.