Учителя хотят добиться индексации зарплат

Педагоги Владивостока подали судебный иск против администрации Приморского края, не предусмотревшей выделение субвенций для индексации заработной платы на 2010 год. Из-за этого педагогам (и медикам тоже) не проиндексирована зарплата ни в прошлом, ни в нынешнем годах.

Система народного образования финансируется за счет средств местного бюджета. Субвенции на индексацию зарплат в связи с ростом инфляции муниципальным образованиям выделяет администрация края. В 2010 году она этого не сделала. Не сделала по решению правительства. В конце 2009 года вице-премьер Александр ЖУКОВ на совещании в Центральном федеральном округе объявил: «Правительство РФ приняло решение не индексировать зарплату работников бюджетной сферы в 2010 году». То было время финансового кризиса, но 2010-й был еще и Годом учителя!.. Замораживание невеликих учительских зарплат обещало их реальное сокращение с учетом инфляции. Так оно и вышло.

Но правительство просто «приняло решение» на словах, законы же обязывают субъекты федерации выделять деньги на индексацию заработных плат бюджетников. Во Владивостоке, например, существует муниципальный правовой акт №156, регламентирующий «тарифные ставки (оклады) единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета владивостокского городского округа». Эти тарифные ставки подлежат индексации. Но, повторю, краевая администрация субвенции не выделила, не получив дотации из центра, а администрация краевого центра промолчала.

Ответ на запросы профсоюзных активистов был один – отсутствие финансов.

- Работники народного образования весь прошлый год надеялись, что власть одумается. Считали, не могут же с ними так поступить в Год учителя! – рассказывает руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзом Приморского края Лариса БЕЛОВА. - И даже прокуратура края сказала нам, что отсутствие финансов - не основание не выполнять закон, но потом пришло письмо от прокурора Юрия ХОХЛОВА с информацией, что представление прокуратуры, выписанной администрации края о недопустимости невыделения средств на индексацию зарплат бюджетникам, будет исполнено с 1 июля 2011 года.

В этот день народное образование страны переходит на новую систему оплаты труда. А не проиндексированную в течение полутора лет зарплату педагогам и медикам просто «простили».

Когда депутаты краевого парламента слушали доклад губернатора о достижениях края в 2010 году, депутаты Александр ПЕРЕДНЯ и Виктор ПИНСКИЙ говорили о требовании индексации зарплаты бюджетников. Губернатор с ними согласился, но развел руками - денег нет…

Иск владивостокских педагогов рассмотрел Фрунзенский суд Владивостока. Решение вынесено не в пользу педагогов. Как сказала председатель городского комитета профсоюза работников образования Людмила КАРАМОВА, истцы будут его оспаривать.

P.S. «Золотому Рогу» в федерации профсоюзов напомнили интересное обстоятельство. Общепринятого термина «МРОТ» официально не существует, в Трудовом Кодексе есть понятие «минимальная заработная плата», но не ее размер. Когда Федерация профсоюзов Приморья попыталась предъявить претензии, почему к МРОТу не начисляются компенсации (дальневосточные и северные надбавки, например) и стимулирующие выплаты, то Минсоцразвитие разъяснило, что понятие «минимальная заработная плата» включает в себя все компенсации. То есть и в благословенном Подмосковье и в таежном Кавалерово нянечки в детском саду должны получать одинаковую зарплату.