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Крупнейший банк Дальнего Востока уйдет с молотка

12 Марта 2019, 16:32 | Приморье

Участниками аукциона на покупку 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) станут два крупных российских банка: Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Китайские банки, об интересе со стороны которых говорилось ранее, в «разделе пирога» участвовать не будут.

ЦБ РФ еще в декабре прошлого года объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи - 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион пройдет в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).

Досье газеты «Золотой Рог»

ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации АТБ на УК ФКБС, мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел. Основными бенефициарами банка являлись Андрей ВДОВИН, Питер ХАМБРО и Алексей МАСЛОВСКИЙ (владели 59,17% через ООО «ППФИН Регион»), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: АТБ  китай  банк  аукцион  совкомбанк 



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