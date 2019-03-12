Алгоритм успешного партнерства

Гарантийный фонд Приморского края подтвердил свое лидерство

среди региональных гарантийных организаций Дальнего Востока

Эффективная работа Фонда складывается из многих составляющих, каждая из которых одинаково весома, будь то расширение партнерства с кредитными организациями, упрощение процедур предоставления гарантий самого Фонда, совместная с Банком России работа по повышению финансовой грамотности предпринимателей. Специалисты Фонда всегда готовы делиться с предпринимателями края информацией о возможностях получения различных мер поддержки и совершенствуют свои инструменты, расширяя круг льготных получателей гарантий.

По статистике прошлого года объем кредитов, предоставленных при поддержке Гарантийного фонда субъектам МСП, вырос на 30%. Фонд динамично наращивает обороты благодаря партнерству с АО «МСП Банк» в программе льготного кредитования, предоставляя гарантии по самой минимальной ставке – всего 0,5% годовых от суммы поручительства.

«Все вокруг становится дороже, а поручительство Фонда - дешевле, - комментирует последние новации исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР. - Итоги прошлого финансового года позволяют нам и дальше двигаться в сторону снижения процентных ставок за наше поручительство. Так, с 27 февраля 2019 года мы существенно расширили список наших льготных получателей поддержки в рамках продукта «Приоритет».

В отношении договоров поручительства, оформленных по кредитным продуктам АНО «Микрокредитная компания Приморского края», которая была зарегистрирована 22 февраля 2019 года и начнет свою работу в ближайшее время, в рамках продукта «Бизнес у моря», вознаграждение Фонда за предоставление поручительства будет составлять всего 0,5% годовых от суммы поручительства».

Каждый раз, встречаясь с клиентами, исполнительный директор Ксения Плетцер ведет заинтересованный диалог о мерах поддержки бизнеса. Могут ли они быть действеннее, какой должна быть позиция самих предпринимателей? И убеждается - те, кто ищет возможности для реализации своих планов, непременно находят их.

Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края:

- Лучше, чем наши клиенты, о Фонде никто ничего не расскажет, даже я. Благодарю компании, которые откликнулись на предложение поделиться опытом сотрудничества с нами. Продолжаем вместе разрушать стереотипы про то, что государственная поддержка в России - это история только для «избранных» (поддержка для узкого круга приближенных к органам власти компаний), или про то, что поддержка связана с большим количеством бюрократических проволочек и бумажной волокиты. Есть такие, кто считает, что реальной поддержки для бизнеса со стороны государства нет вообще никакой, и подобные фонды, как наш, - это попросту профанация.

Мы на деле доказываем, что бюрократия – это не наш стиль. Так, для получения нашего поручительства на сумму, например, 80 млн рублей необходимо заполнить один документ – заявку на предоставление поручительства, величиной с печатный лист. Все остальное сделаем за предпринимателя мы совместно с банком, в том числе банк продублирует необходимые для Фонда бухгалтерские и учредительные документы. Даже договор поручительства не нужно подписывать на нашей территории. Для экономии времени наших клиентов мы организовали процесс подписания всей кредитной документации, включая наш договор, на территории банка. Никакой бюрократии и бумажной волокиты!

Ну, а что касается профанации и «избранности» нашей поддержки, то здесь убедительнее всего говорят цифры: более 500 получателей нашей поддержки за последние три года.

БИЗНЕС-КЕЙС

Предприниматели, чей бизнес получил развитие благодаря поддержке Гарантийного фонда Приморского края, готовы делиться опытом, убеждая своим примером тех, кто продолжает сомневаться в реальности мер государственной поддержки. Они работают!

Юрий ТАРАСЕНКО, генеральный директор ООО «АПК «Славянский-2000»:

- Мы являемся производителями консервов из рыбы и морепродуктов уже почти что 20 лет. За это время у нас сложились устойчивые отношения с многими банками, в частности, примерно с 2000-го года мы активно работали с Дальневосточным банком. Но из-за того, что объемы производства постоянно увеличиваются, необходимо использование дополнительного финансового ресурса. В какой-то момент имущество, которое мы закладывали банку в качестве обеспечительного, мы не смогли больше использовать, т.е. этот ресурс был использован. Мы начали сотрудничество с Банком МСП, и они предложили подключить к получению дополнительных финансовых средств Гарантийный фонд Приморского края, который нам помог. В итоге мы получили необходимую сумму, комфортную процентную ставку и, таким образом, нарастили объем производства.

Михаил СУХОРУКОВ, директор ООО «Эй Би Трейд»:

- Наш опыт работы с Гарантийным фондом показал, что этот механизм - простой, надежный и рабочий. Компания «Эй Би Трейд» занимается оптовой торговлей, преимущественно - соками из Таиланда (соки CHABAA). В 2015 году мы открыли представительство в Москве. Собственно, для выхода на западные рынки нам и потребовались заемные средства. Гарантийный фонд Приморского края выступил у нас поручителем. Такая поддержка действительно является максимально удобной, прозрачной и, главное, эффективной. Сейчас наша компания успешно ведет свою деятельность как на территории Приморского края, так и в западной части страны. Причем, основной рынок – это, конечно же, Москва, где продукция из Юго-Восточной Азии в диковинку.

Валерия БУРИЛОВА, директор ООО ПК «СВЕС»:

- Летом мы начали работать с банком ВТБ, и так сложилось, что под кредит, который был необходим, требовался дополнительный залог. В собственности компании имеются земля и здание, но обременять это имущество больше, чем на год, мне не хотелось, так как в ближайших планах у нас строительство еще одного объекта. Видя нашу ситуацию, сам банк предложил поработать с Гарантийным фондом. Фактически, мне предложили уже готовое решение, которое оказалось идеальным и для бизнеса, и для банка. Вся процедура оформления прошла максимально просто. Я приехала в офис Фонда, со мной поговорили, подписали бумаги. В итоге, мы получили самую выгодную ставку и в Гарантийном Фонде, и в банке, в сумме которая - даже ниже ставки рефинансирования. Конечно, свою роль здесь сыграло и то, что мы – местные производители с хорошими финансовыми показателями.

Конечно, получить поддержку Фонда непрозрачная компания с малопонятным проектом вряд ли сможет. Проект должен быть реальным, требования к займу – адекватные, по условиям Фонда, должны создаваться новые рабочие места, сдаваться отчетность. Но для компаний, которые ответственно подходят к своей деятельности, это не будет проблемой. Нужно просто понимать, что Гарантийный фонд, предоставляя свое поручительство, несет определенные риски, отвечает за нас, предпринимателей. Сдача отчетности, кстати, для нашей компании также не составила труда: я созвонилась с сотрудниками Фонда, скинула заполненный бланк, и все.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, директор и учредитель ООО «ЖАН»:

- У нас с компаньоном по бизнесу изначально была мечта – накормить качественной рыбой потребителей нашего города. В рыбной отрасли мы работали давно, но на другие компании, и постепенно пришли к цели открыть свое дело. Начали работать, нам понадобилось увеличить оборотные средства, и мы обратились в Примсоцбанк. Мы предоставили банку в залог спецтехнику, но этого было недостаточно для получения желаемой суммы. Банк, в свою очередь, предложил нам воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда, что мы и сделали. Получив заемные средства, мы закупили сырье и стали развиваться.

На самом деле, работа с Фондом проста и понятна. К нам отнеслись с пониманием, даже несмотря на то, что компания у нас молодая – на момент обращения в Фонд ООО «ЖАН» еще и года не исполнилось. Конечно, без первоначального капитала воспользоваться какой бы то ни было господдержкой сложно. Сумма кредита зависит от того, что есть у компании, и полностью покрыть залог Гарантийный фонд, естественно, не может и не должен. Но для тех, кто реально работает и готов быть прозрачным, помощь Гарантийного фонда существенна.

Дмитрий ЛУТЧЕНКО, генеральный директор сети дорожных кофеен Coffee Machine:

- Гарантийный фонд – это едва ли не единственная государственная структура (из тех, с которыми я сталкивался), которая буквально сама за предпринимателя все делает. Мой опыт работы с Фондом показал, что он больше взаимодействует с банком, в котором кредитуется бизнес. Конечно же, сотрудники Гарантийного фонда общались и со мной, было что-то вроде собеседования, но все это прошло просто, быстро и предельно эффективно. Требования к компаниям, которые предъявляет Гарантийный фонд, вполне стандартные и лояльные: создание новых рабочих мест, какое-либо собственное имущество, нулевая задолженность перед налоговой и т.д.

Воспользовавшись поддержкой Фонда, мы приобрели два земельных участка в Краснодарском крае. Мы расширяем свою сеть по России и в будущем планируем взаимодействовать с Фондом, так как это - значительная помощь в масштабировании бизнеса, особенно при работе с недвижимостью. Например, заручившись поддержкой Гарантийного фонда, можно приобрести один земельный участок, это увеличит сумму залога в несколько раз, и далее можно приобрести еще два участка, сдать в аренду нашим франчайзи, получить прибыль и т.д.

Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.