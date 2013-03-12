Инвестиционные кредиты НОМОС-РЕГИОБАНКа для развития малого бизнеса

Инвестиционные кредиты, как правило, предназначены для развития нового направления бизнеса или серьезной модернизации производства. Решение этих вопросов требует серьезных вложений.

Поэтому инвестиционные кредиты выдаются на длительные сроки - это их важное отличие от других кредитных продуктов для малого бизнеса. Большой срок - безусловное преимущество, т. к. позволяет даже небольшим предприятиям комфортно решать вопрос финансирования.

Большим спросом в прошлом году пользовались специальные кредиты для малого бизнеса под залог приобретаемого оборудования, автотранспорта или коммерческой недвижимости. Отсутствие требований по дополнительному обеспечению облегчает процесс получения необходимых средств. Кредит на оборудование, автокредит и коммерческая ипотека могут быть предоставлены на длительные сроки.

НОМОС-РЕГИОБАНК также предоставляет кредиты малому бизнесу под поручительство Гарантийных фондов Хабаровского и Приморского краев и Амурской области.

Как раз сейчас, в начале года, эффективным будет получение финансовой консультации в банке относительно вариантов финансирования бизнеса.

Это может быть сочетание овердрафта для бесперебойного пополнения оборотных средств с предоставлением кредитной линии или разовых средне- или долгосрочных кредитов, а также грамотное применение кредитно-депозитных схем. Уже сейчас персональный менеджер поможет разработать шаги по воплощению стратегии развития на предстоящий 2013 год и профессионально подберет комплекс банковских инструментов.

Сократить время на первичной консультации можно, заполнив онлайн-заявку на кредит малому бизнесу на сайте банка

www.nomos-regiobank.ru.