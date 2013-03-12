www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Инвестиционные кредиты НОМОС-РЕГИОБАНКа для развития малого бизнеса

12 Марта 2013, 15:12 | Приморье

Инвестиционные кредиты, как правило, предназначены для развития нового направления бизнеса или серьезной модернизации производства. Решение этих вопросов требует серьезных вложений. 

Поэтому инвестиционные кредиты выдаются на длительные сроки - это их важное отличие от других кредитных продуктов для малого бизнеса. Большой срок - безусловное преимущество, т. к. позволяет даже небольшим предприятиям комфортно решать вопрос финансирования.

Большим спросом в прошлом году пользовались специальные кредиты для малого бизнеса под залог приобретаемого оборудования, автотранспорта или коммерческой недвижимости. Отсутствие требований по дополнительному обеспечению облегчает процесс получения необходимых средств. Кредит на оборудование, автокредит и коммерческая ипотека могут быть предоставлены на длительные сроки.

НОМОС-РЕГИОБАНК также предоставляет кредиты малому бизнесу под поручительство Гарантийных фондов Хабаровского и Приморского краев и Амурской области.

Как раз сейчас, в начале года, эффективным будет получение финансовой консультации в банке относительно вариантов финансирования бизнеса.

Это может быть сочетание овердрафта для бесперебойного пополнения оборотных средств с предоставлением кредитной линии или разовых средне- или долгосрочных кредитов, а также грамотное применение кредитно-депозитных схем. Уже сейчас персональный менеджер поможет разработать шаги по воплощению стратегии развития на предстоящий 2013 год и профессионально подберет комплекс банковских инструментов.

Сократить время на первичной консультации можно, заполнив онлайн-заявку на кредит малому бизнесу на сайте банка
www.nomos-regiobank.ru.

Автор:
Теги: банки  предиты  НОМОС-РЕГИОБАНК 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru