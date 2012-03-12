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Страховая компания «МАКС»: наши клиенты ничем не рискуют!
13 марта 2012 года страховая компания «МАКС» празднует 20-летие. За этот период очень многого удалось достичь, однако самое важное – то, что при непосредственном участии СК «МАКС» практически была создана целая отрасль экономики – социальное и коммерческое страхование.
Страховая группа «МАКС» представлена во всех регионах РФ и является неизменным лидером в области обязательного и добровольного медицинского страхования, обязательного личного страхования и страховании имущества.
В 2011 году уставный капитал ЗАО «МАКС» вырос до 2,1 млрд рублей. Сегодня для компании финансовая стабильность и доходность бизнеса важнее объемов полученной премии. Хотя и тут есть чем гордиться – сборы страховой премии группы «МАКС» (без учета ОМС) в 2011 году превысили 12,5 млрд рублей, таким образом среднегодовой рост за последние три года составил 25%. Ежегодно растет и объем страховых выплат: если в 2007 году они составляли 3 млрд 310 млн рублей, то в 2011 г. – 7 млрд 970 млн рублей.
Офисы продаж страховой компании «МАКС» предлагают полисы от различных рисков. Специалисты компании всегда находят индивидуальный подход к каждому посетителю, учитывая их потребности и интересы. Как отмечают в компании, с каждым годом растет потребность в страховании жилья, дач, загородных домов от непредвиденного ущерба. Кроме того, застраховать можно не только саму недвижимость, отделку или несущие конструкции, но и имущество, находящееся в доме. При этом можно застраховать недвижимость, как с осмотром, так и без осмотра. Неизменным остается то, что в «МАКСе» клиент получает страховое возмещение МАКСимально быстро и в МАКСимальном объеме!
Конек МАКСа – услуги по медицинскому страхованию. Являясь одним из родоначальников системы медицинского страхования в России, «МАКС» предлагает клиентам по программам ДМС круглосуточную консультативно-диспетчерскую службу, базу неотложной скорой помощи и услуги ведущих федеральных, областных, краевых лечебных учреждений. Это позволяет обеспечить застрахованных всеми видами лечебной помощи.
Филиал страховой компании ЗАО «МАКС» во Владивостоке – самый удаленный от столицы. Однако дальневосточники уже не раз доказывали: никакие расстояния не могут помешать им стать лидерами! За восемь лет работы на рынке страховых услуг Приморья филиал СК «МАКС» не только занял лидирующее место в своем регионе, но и стал одним из флагманов среди других филиалов – это притом, что региональная сеть страховой компании насчитывает более 200 представительств в 59 регионах России. Объем страховых премий по итогам 2011 года в филиале составил более 250 млн рублей (для сравнения – в 2003 году сборы составляли 6,3 млн рублей). Сегодня филиал «МАКСа» во Владивостоке – это проверенная компания, которая доказала свою состоятельность партнерам, конкурентам, и, в первую очередь, – клиентам.
Однако, по словам директора филиала Андрея КРЕТОВА, у компании большие планы.
– Как всегда, главной задачей для нас остается современное, технологичное обслуживание клиентов, предоставление им сервиса высокого уровня и комфортных страховых продуктов. Сегодня мы стремимся к развитию таких продуктов для частных лиц, как страхование имущества, жизни и здоровья, ипотечных рисков. Среди приоритетов филиала – медицинское страхование, страхование сельскохозяйственных рисков, морское страхование и, конечно же, КАСКО и ОСАГО. Активно расширяем сеть агентств и представительства, и сегодня они работают в Хабаровске, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Находке, Лучегорске, Камень-Рыболове, Кавалерово и Дальнегорске. Мы ценили и будем ценить каждого своего клиента – будь то частное лицо или предприятие.
Досье «ДК»
Страховая группа «МАКС» входит в TOP-10 крупнейших страховщиков РФ. Компания основана в марте 1992 года. В числе клиентов компании – более 30 млн человек, более 100 тысяч предприятий и организаций: Международный аэропорт Шереметьево, Сбербанк России, ОАО «Суэк», Министерство обороны РФ, МИД России, Федеральная служба исполнения наказаний РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Федеральная служба судебных приставов РФ и многие другие. СК «МАКС» входит в десятку лидеров рынка и по объемам продаж. По итогам 2011 г. объем страховых сборов группы «МАКС» превысил 12,5 млрд рублей, что почти на 30% больше объема сборов в 2010 году.
Мы ждем Вас в наших офисах продаж по следующим адресам:
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, офис 401, тел. (423) 243-13-95;
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 15, тел. (4212) 41-66-60;
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 68А, офис 22;
г. Находка, ул. Школьная, д. 7, офис 409, тел. (4236) 69-80-09;
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 41, тел. (42352) 25-5-72;
г. Дальнегорск, ул. Коржевская, д. 1, тел. (42373) 3-01-03;
п. Кавалерово, ул. Невельского, д. 25/12, тел. (42375) 9-35-01;
п. Лучегорск, 7-й мкр, д. 14Б, офис 2, тел. (42357) 25-2-97.
«Дальневосточный капитал».
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