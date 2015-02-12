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Самый народный банк предлагает порадовать любимых оригинальным подарком
Оригинальным подарком ко Дню Святого Валентина могут стать монеты из драгоценных металлов. В преддверии праздника в филиалы Дальневосточного Сбербанка поступили новинки, которые могут порадовать клиентов в качестве удачного решения извечного вопроса: «Чем удивить любимых?».
«Почему бы не преподнести такую необычную, драгоценную валентинку-комплимент? Монеты из праздничных серий отличаются ярким, красивым дизайном», - отметила Наталья ЦЫКАЛ, директор по развитию, организации продаж и обслуживания розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Приятным сюрпризом для близких станет монета «Всегда с тобой» (Ниуэ, 2014 год). Она выполнена в форме двух половинок сердца (каждая имеет свой номинал). На аверсе каждой половинки, на фоне стилизованных орнаментов – две вставки из корунда в виде сердец. Выше – портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II. На реверсе каждой половинки в центральной части соединяющихся элементов монет – изображение сердца, выполненное в технике цифровой печати. Вокруг него – стилизованные орнаменты. В верхней части половинок – надпись на английском языке: always with you (всегда с тобой).
Не менее романтичным презентом будет монета «Павлины» (Танз., 2014 год). Она выполнена в форме сердца. На аверсе монеты изображен герб Республики Танзания, номинал и год выпуска. На реверсе монеты изображены в цвете два павлина, сидящие на ветке, на фоне красочного пейзажа. Внизу – надпись на английском языке «Love is precious».
В отделениях Сбербанка уже сегодня можно приобрести тематические монеты еще к двум предстоящим праздникам — Дню защитника Отечества и 8 Марта.
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