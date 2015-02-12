Приморский край получит более 1,4 млрд рублей на региональные доплаты к пенсиям

После Московской области это самый большой объем выделенных средств.

Правительство РФ выделило почти 7 млрд 699,7 млн рублей 15 регионам на региональные социальные доплаты к пенсиям, в том числе Приморье получит 1,429 млрд рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщается на сайте кабмина, общая численность получателей доплат в России составит около 485 тыс. человек. Средний размер доплат – от 1 885,6 до 5 366,5 рубля.

Наибольшие объемы средств выделены Московской области - 1,717 млрд рублей. Хабаровский край получит 460 млн рублей, Амурская область – 504 млн рублей, Сахалинская область – 190 млн.

Согласно ФЗ "О государственной социальной помощи", доплаты выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.