260 млрд рублей направили банки на финансирование бизнеса в 2012 году в Приморском крае

В среднем до 20% кредитного портфеля банков в Приморье сформировано за счет инвестиционных кредитов.

По данным www.cbr.ru, 33,470 млрд рублей направлено на развитие обрабатывающего производства, из них 17 млрд 235 млн рублей получил бизнес, связанный с производством транспортных средств и оборудования; чуть более 17 млрд рублей - строительная отрасль Приморья; 7 млрд 365 млн рублей освоила пищевая промышленность. Сельскохозяйственный бизнес получил кредиты на сумму 3 млрд 512 млн рублей.

От 5 до 15

«На сегодня максимальный срок вложений в инвестиционные проекты в Сбербанке составляет 15 лет, что превышает среднюю потребность рынка. Длинные деньги обычно используются не более 10 лет, а в целом, как показывает практика, средний срок окупаемости проектов не превышает 5 лет. В данном случае максимальная сумма кредита, которую испрашивает и получает бизнес, составляет 70-80% от бюджета проекта. Вместе с тем все инвестпроекты, независимо от суммы, отрасли, продуктовой диверсификации, сами по себе уникальны и важны не только для экономики хозяйствующих субъектов, но и для экономики нашего региона», - с мнением начальника управления кредитования Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Никиты ШАПОВАЛЕНКО согласны его коллеги по банковскому рынку.

Директор Владивостокского офиса ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Владислав ГРЕБЕНЮК констатирует, что в 2012 году собственники приморских компаний и крупный региональный бизнес стали активнее вкладывать в основные средства. За счет кредитных средств покупались морские суда, приобретались и строились складские и производственные мощности. Стоит отметить, что инвестиционную деятельность бизнесмены в большей степени предпочитают вести за счет собственных средств и обращаются к банкам, чтобы восполнить кредитными деньгами задействованный в инвестиционной деятельности оборотный капитал. В 2012 году заметно увеличилось количество обращений за кредитами на инвестиционные цели со стороны малого бизнеса.

«Банк предлагает крупному приморскому бизнесу широкие возможности по проведению сделок на приобретение основных средств, модернизацию, рефинансированию банковским кредитом понесенных на эти цели затрат из собственных средств. Кредитные сделки на эти цели мы заключаем на сроки до 5 лет. А кредит «Medium-Инвестиционный» специально разработан для инвестиционных целей. Получить его можно на срок до 10 лет в сумме до 100 млн рублей под залог имеющейся недвижимости», - уточняет Владислав Гребенюк.

Для ВТБ 24 целевой сегмент - субъекты малого и среднего бизнеса. И практически 65% кредитного портфеля сформировано инвестиционными сделками (от приобретения оборудования до строительства собственных складских помещений). «Компании «избавились» в 2012 году от непрофильных (нерентабельных) активов, кроме того, придерживались позиции капитализации чистой прибыли в основные активы. Одновременно в 2012 году инвестиционные сделки были в основном направлены на вложения в действующий бизнес и крайне редко преследовали целью «купить, чтобы после выгодно перепродать». Учитывая такую тенденцию на рынке, в ВТБ 24 разработан новый продукт «Бизнес-ипотека», в рамках которого выкупаемый объект рассматривается в качестве обеспечения и срок кредитования составляет до 10 лет.

«По кредитному портфелю средний срок кредитования составляет 5 лет, более масштабные проекты - до 7 лет», - рассказывает начальник отдела малого бизнеса Владивостокского офиса ВТБ24 Наталья БЕЛОГЛАЗОВА.

По мнению начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса МДМ Банка во Владивостоке Александра КОСЯКОВА, в течение последних трех лет в Приморье получило активное развитие инвестирование в сферу строительства, а также вложение средств компаниями в обновление основных активов и покупку нового оборудования.

В свою очередь, региональный директор Дальневосточного филиала ОАО АКБ «Росбанк» Сергей БЕЛАВИН говорит о том, что в 2012 году приморский бизнес проявлял осторожность в своих проектах и умеренно привлекал банковские кредиты на долгосрочные инвестиционные проекты. В качестве основной тенденции руководитель дальневосточного филиала выделяет возросшее количество обращений клиентов за рефинасированием кредитов, с целью улучшения ценовых параметров кредитования.

«Стоит отметить, что, несмотря на глобальную тенденцию к росту процентных ставок, мы стараемся сохранить конкурентоспособные условия по кредитам, сохраняя при этом длительные сроки: по инвестиционному кредитованию - до 7 лет, по лизинговым сделкам - до 10 лет», - уточнил Сергей Белавин.

Гарантированный миллиард

Малый и средний бизнес Приморья действительно серьезно вкладывается последние годы в свое развитие. Так, на 1 января 2013 года сумма выданных бизнесу поручительств составила 917 млн рублей (396 поручительств). Из них 48% составляют поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели. Сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства Гарантийного фонда Приморского края, составила 1,9 млрд рублей.

Отрасли, которые стараются развивать бизнесмены, более чем разнообразны. По словам специалистов Гарантийного фонда Приморского края, в их числе не только пищевые направления, но и, например, производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, мебели и строительных металлоконструкций, распиловка древесины, производство текстильных и пластиковых изделий и т.д.

Заметим, что активному инвестиционному кредитованию малого предпринимательства не мешает 1,5% комиссия от суммы поручительства, которую удерживает фонд за свои услуги с бизнеса. Своим поручительством фонд перекрывает иногда на 70% отсутствие ликвидного залога у заемщика, а банк почти в 100% случаев выдает кредит. В крупных банках (Сбербанк, ВТБ 24) объем заявок (по количеству и по суммам) от бизнеса настолько велик, что им приходится несколько раз в год обращаться в фонд с просьбой увеличить кредитные лимиты, под которые фонд готов выдать поручительства. Следовательно, аналогичные лимиты сокращаются у менее активных банков. Другой вопрос, что не полностью обеспеченный кредит, даже под поручительство фонда, все же головная боль для кредитных организаций. Им необходимо по требованиям ЦБ резервировать под таких заемщиков специальные средства на случай не возврата сумм и т.д. Так что кредит под такое поручительство - дело благое, но для небольших банков хлопотное. А посему с лимитами в пользу крупных коллег по рынку они прощаются спокойно.

Кредитуют красиво

Инвестиционные проекты (в области малого и крупного бизнеса), которые удалось реализовать за счет кредитных средств банков в Приморье, в одних случаях поражают своей мощью, а в других - придают оптимизм своим земным, насущным предназначением.

Никита Шаповаленко обращает внимание на то, что Дальневосточный банк Сбербанка России стал одним из кредиторов строек саммита АТЭС во Владивостоке. Инвестиционные проекты в Приморье, презентованные на саммите, запланированы к реализации и уже сегодня обретают реальные очертания. В офисе Сбербанка, который открыт на о. Русский, состоялась презентация проекта «Терминал Астафьева». Проект подразумевает экологическую обработку сыпучих грузов, что сможет вывести перевалку угля на принципиально новый уровень. Аналоги есть только в Южной Корее. Другой пример - строительство большого морозильного рыболовецкого траулера, аналогов которому пока нет на Дальнем Востоке.

Один из самых «ярких» проектов, которые рассматривал Сбербанк в 2012 году, - строительство животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада в с. Алексеевка Ханкайского района Приморского края и молокозавода в г. Артем.

Наталья Белоглазова, анализируя проект, поддержанный ВТБ 24, по приобретению технологического оборудования - печи для выпечки хлебобулочных изделий, отмечает, что в результате клиент повысил чистую рентабельность практически в 2 раза. Это повлияло на реализационную цену и возможности по участию в проводимых тендерах, кроме этого, и повышенное качество продукции позволило расширить рынок сбыта.

Александр Косяков говорит о финансировании в 2012 году Владивостокским филиалом банка инвестпроектов, основной целью которых было улучшение качества обслуживания и расширение спектра предоставляемых услуг на рынке Приморского края. Один из них - открытие современного центра имплантологии, протезирования и стоматологии в г. Уссурийске. Значительную поддержку проекту оказал Гарантийный фонд Приморского края, который выступил поручителем заемщика. На предоставленные МДМ Банком средства была приобретена недвижимость, произведен современный ремонт и закуплено новейшее оборудование в сфере стоматологии.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.