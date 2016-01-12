Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Далта-банк утонул в Приморском океанариуме
Приморье в 2015 году потеряло один собственный банк: Арбитражный суд Приморского края принял решение о принудительной ликвидации Далта-банка (Владивосток, бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий»), лицензия на осуществление банковских операций которого была отозвана в августе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Еще в январе 2015 года следователи СКР в январе провели обыски в офисе Далта-банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве «Приморского океанариума». Следователями совместно с сотрудниками ФСБ по Приморскому краю были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.
По данным следствия, руководство Далта-банка в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума, без фактического выполнения каких-либо работ.
Следствие полагает, что в 2009 году бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ Андрей ПОПЛАВСКИЙ решил похитить выделенные ЗАО «Косандра» на строительство океанариума 743,6 млн рублей и с этой целью предложил гендиректору «Косандры» Александру КОСЯЧЕНКО заключить договор с подконтрольной директору ФГУП организацией. Затем, по версии следователей, господин Поплавский обеспечил изготовление подложных документов на организацию перевозок пассажиров морским транспортом во Владивостоке по маршруту 36-й причал — п-ов Житкова (здесь строится океанариум) и счета-фактуры от имени ООО «Контур+» в адрес ЗАО «Косандра» на общую сумму 41,715 млн рублей. Александр Косяченко перечислил «Контур+» указанную сумму, которая в дальнейшем была обналичена и похищена.
Досье "Золотого Рога": Центральный банк России 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Далта-банка, функции ликвидатора возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов». Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. Уставный капитал АО «Далта-Банк» составляет 218,5 млн рублей. Около 99% акций принадлежало 11 физлицам, в том числе 15,73% - вице-президенту Дмитрию ПУЗОВУ, 8,87% - председателю совета директоров Сергею ВАХРЕЕВУ, 8,99% - члену совета директоров Георгию ПУЗЫНКИНУ.
Руководителем временной администрации по управлению Далта-банком была назначена начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена АРСЕНТЬЕВА.
Из предоставленных временной администрацией банка документов следует, что у кредитной организации на день отзыва лицензии отсутствовали признаки банкротства. Так, по состоянию на 21 августа 2015 года чистые активы кредитной организации (355,667 млн рублей) превышали обязательства (49,368 млн рублей) в 7,2 раза.
В определении арбитражного суда отмечается, что поскольку представлены доказательства отсутствия у банка признаков несостоятельности, то АО «Далта-банк» подлежит ликвидации.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Новости тематики
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
Новости раздела
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына