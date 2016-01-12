Далта-банк утонул в Приморском океанариуме

Приморье в 2015 году потеряло один собственный банк: Арбитражный суд Приморского края принял решение о принудительной ликвидации Далта-банка (Владивосток, бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий»), лицензия на осуществление банковских операций которого была отозвана в августе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Еще в январе 2015 года следователи СКР в январе провели обыски в офисе Далта-банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве «Приморского океанариума». Следователями совместно с сотрудниками ФСБ по Приморскому краю были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.

По данным следствия, руководство Далта-банка в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума, без фактического выполнения каких-либо работ.

Следствие полагает, что в 2009 году бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ Андрей ПОПЛАВСКИЙ решил похитить выделенные ЗАО «Косандра» на строительство океанариума 743,6 млн рублей и с этой целью предложил гендиректору «Косандры» Александру КОСЯЧЕНКО заключить договор с подконтрольной директору ФГУП организацией. Затем, по версии следователей, господин Поплавский обеспечил изготовление подложных документов на организацию перевозок пассажиров морским транспортом во Владивостоке по маршруту 36-й причал — п-ов Житкова (здесь строится океанариум) и счета-фактуры от имени ООО «Контур+» в адрес ЗАО «Косандра» на общую сумму 41,715 млн рублей. Александр Косяченко перечислил «Контур+» указанную сумму, которая в дальнейшем была обналичена и похищена.

Досье "Золотого Рога": Центральный банк России 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Далта-банка, функции ликвидатора возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов». Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. Уставный капитал АО «Далта-Банк» составляет 218,5 млн рублей. Около 99% акций принадлежало 11 физлицам, в том числе 15,73% - вице-президенту Дмитрию ПУЗОВУ, 8,87% - председателю совета директоров Сергею ВАХРЕЕВУ, 8,99% - члену совета директоров Георгию ПУЗЫНКИНУ.

Руководителем временной администрации по управлению Далта-банком была назначена начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена АРСЕНТЬЕВА.

Из предоставленных временной администрацией банка документов следует, что у кредитной организации на день отзыва лицензии отсутствовали признаки банкротства. Так, по состоянию на 21 августа 2015 года чистые активы кредитной организации (355,667 млн рублей) превышали обязательства (49,368 млн рублей) в 7,2 раза.

В определении арбитражного суда отмечается, что поскольку представлены доказательства отсутствия у банка признаков несостоятельности, то АО «Далта-банк» подлежит ликвидации.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.