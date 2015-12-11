ЦБ будет бороться с инвестированием пенсионных накоплений в проекты акционеров НПФов

ЦБ РФ обеспокоен тем, что негосударственные пенсионные фонды инвестируют пенсионные накопления не только в публичные активы, но и в проекты полностью или частично аффилированные с акционерами фондов, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей ШВЕЦОВ на конференции по пенсионной системе, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Нас беспокоит бизнес-модель, которую новые акционеры предполагают задействовать, управляя своим капиталом, который они получили при акционировании пенсионных фондов. Те цифры покупки пенсионных фондов, которые мы имеем, - это 20-25% от суммы пенсионных накоплений - с учетом той стоимости капитала, которая сегодня есть в РФ, скорее подталкивают нас к мысли, что акционеры пытаются использовать средства пенсионных фондов не только для публичного инвестирования в публичные инструменты, но также для финансирования проектов полностью или частично аффилированных с самими акционерами. Это, безусловно, нас беспокоит. Мы в этом направлении будем осуществлять жесткий надзор, дабы исключить практики перетока стоимости, которая подлежит распределению между пенсионерами, в те проекты, которые контролируют акционеры», - заявил Сергей Швецов.

Он отметил, что ЦБ не исповедует теории абсолютных показателей доходности, он оценивает соотношение риска и доходности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.