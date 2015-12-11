Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЦБ будет бороться с инвестированием пенсионных накоплений в проекты акционеров НПФов
ЦБ РФ обеспокоен тем, что негосударственные пенсионные фонды инвестируют пенсионные накопления не только в публичные активы, но и в проекты полностью или частично аффилированные с акционерами фондов, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей ШВЕЦОВ на конференции по пенсионной системе, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Нас беспокоит бизнес-модель, которую новые акционеры предполагают задействовать, управляя своим капиталом, который они получили при акционировании пенсионных фондов. Те цифры покупки пенсионных фондов, которые мы имеем, - это 20-25% от суммы пенсионных накоплений - с учетом той стоимости капитала, которая сегодня есть в РФ, скорее подталкивают нас к мысли, что акционеры пытаются использовать средства пенсионных фондов не только для публичного инвестирования в публичные инструменты, но также для финансирования проектов полностью или частично аффилированных с самими акционерами. Это, безусловно, нас беспокоит. Мы в этом направлении будем осуществлять жесткий надзор, дабы исключить практики перетока стоимости, которая подлежит распределению между пенсионерами, в те проекты, которые контролируют акционеры», - заявил Сергей Швецов.
Он отметил, что ЦБ не исповедует теории абсолютных показателей доходности, он оценивает соотношение риска и доходности.
Новости тематики
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
- Банки проглотят "быстрозаймы"
Новости раздела
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста