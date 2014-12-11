Обновленный офис Сбербанка открылся в городе Спасск-Дальний

Еще один переформатированный офис с полным комплексом услуг и круглосуточной зоной самообслуживания начал работать в Приморском крае.

Обновленный офис Сбербанка в городе Спасск-Дальний принял первых посетителей на ул. Красногвардейская, д. 104.

«Это уже 11-ый переформатированный офис в текущем году и 92-ое подразделение в Приморском крае, обновленное с начала действия федеральной программы, - отмечает Андрей ЖАРСКИЙ, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ОАО «Сбербанк России». – Теперь светлый и современный офис Сбербанка в городе Спасск-Дальний будет радовать посетителей уютным интерьером и качественным сервисом».

В просторном офисе банка к услугам жителей города широкий спектр банковских продуктов для частных клиентов. Здесь можно открыть счет, взять кредит, оформить вклад или банковскую карту, совершить денежный перевод, приобрести иностранную валюту, получать социальные выплаты и многое другое.

Одновременно начала работу круглосуточная зона самообслуживания, где клиенты могут в любое удобное для себя время снять или внести на карту наличные денежные средства, оплатить услуги связи и ЖКХ, погасить кредит, открыть новый вклад или пополнить уже существующий, перевести деньги с карты на карту, получить подробную информацию о состоянии своих счетов и многое другое.

ZRPRESS.RU, Владивосток.