Зарплатный проект для небольших компаний - дополнительный сервис, а не самоцель

Получение ежемесячного заработка на пластиковую карту в приморских компаниях стало скорее правилом, чем исключением. Более 1,809 млн карт (в том числе кредитных) выпущено в крае филиалами федеральных и региональных банков, объем безналичных операций по оплате товаров и услуг в торгово-розничной сети с их помощью достиг 11,4 млрд рублей (данные www.cbr.ru на 1 июня 2012 года).

Эмиссия - этап пройденный

Вместе с тем «заведение» большого или малого предприятия на зарплатный проект, это не на 100% выгодное мероприятие для кредитной организации. Обыкновенная эмиссия «пластикового продукта» сегодня - это для банков пройденный этап. Базовый процент комиссии за расчетно-кассовое обслуживание в рамках зарплатного проекта составляет в среднем 0,3% от фонда заработной платы.

Как рассказала начальник отдела кассового контроля АТБ во Владивостоке Людмила САМРЕГА, прибыль по зарплатному проекту формируется более чем по 20 показателям, поэтому при заключении договора прогноз по доходам может иметь серьезную погрешность. Вследствие этого АТБ не использует сумму фонда оплаты труда в качестве основного критерия заключения договора, а рассматривает клиентов комплексно.

«Хотя, безусловно, подобные маленькие проекты - на пять человек - являются больше дополнительным сервисом для наших действующих клиентов, а не самоцелью. Такие понятия, как величина ежемесячных поступлений и количество сотрудников, работающих на предприятии, скорее актуальны для расчета эффективности установки банкомата, а не заключения зарплатного проекта», - поясняет Людмила Самрега.

Управляющий офисом ВТБ24 во Владивостоке Александр ВЯЛКОВ отмечает, что договор на зарплатное обслуживание в банке заключают, если число сотрудников компании составляет 5 человек и более. На сегодняшний день идет активное подключение к зарплатным проектам банка приморских компаний с численностью сотрудников до 100 человек. В 2012 году прирост составил 16%.

В НОМОС-РЕГИОБАНКе также придерживаются подобного подхода. В данном случае Наталья КОВАЛЬЧУК, начальник отдела продуктов и сети банка отмечает, что число сотрудников «от 5 человек» - ориентировочный показатель, т. к. в кредитной организации используют индивидуальный подход к заключению и оценке эффективности зарплатного проекта. Учитываются, в том числе, предполагаемые размеры остатков на счетах участников зарплатного проекта, охват сотрудников депозитными, кредитными продуктами, а также комиссионными услугами банка, текущие расходы банка, связанные с обслуживанием данного зарплатного проекта.

В СКБ-банке при заключении договора на зарплатное обслуживание число работников предприятия не имеет значения. Банк готов взять «под свое крыло» и индивидуального предпринимателя, на которого работают 2-3 человека. Вместе с тем критерием эффективности зарплатного проекта для банка может послужить расчетная оценочная величина ежемесячных поступлений на картсчет одного сотрудника. Это 10 тыс. рублей в среднем на общее число карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, говорит директор департамента банковских карт СКБ-банка Татьяна ГОЛОВАЧ.

А вот по мнению руководителя направления по работе с частными клиентами Дальневосточного филиала Банка Интеза Татьяны ШИРЯЕВОЙ, оптимальное количество сотрудников предприятия, с которым интересно осуществлять зарплатный проект - 20 человек. «Хотя наш банк готов работать даже с индивидуальными предпринимателями, в подчинении которых лишь несколько специалистов», - уточняет Татьяна Ширяева.

Банкомат уже не бонус

Установка банкомата под зарплатный проект на предприятии сегодня также не является безусловным. Удовольствие это не из дешевых и зависит в первую очередь от удаленности размещения устройств от офисов банка. Доставка из Москвы и подключение устройства на месте обходится от 120 до 150 тыс. рублей. Одновременно стоимость самого банкомата составляет в среднем 400 тыс. рублей. Наталья Ковальчук обращает внимание на то, что оценка размера расходов на установку и обслуживание банкоматов прямо пропорционально зависит от ряда факторов, в том числе размера арендной платы за место для установки банкомата, платы за организацию каналов связи, размера страхования банкомата, прочих расходов банка (доставка, охрана, сервисное обслуживание и т. д.). В итоге каждый банкомат может обойтись в 20 тыс. рублей.

Так, Людмила Самрега рассказывает, что установка банкомата не всегда связана с его «привязкой» к одному предприятию. Как правило, подсчитывают общую нагрузку на банкоматы по городу, проходимость точки, нахождение рядом нескольких небольших «зарплатников».

По оценке Татьяны Головач, установка банкоматов необходима для крупных зарплатных проектов, в рамках которых выпущено более 300 карт. В остальных случаях можно использовать чужую сеть, безусловно, освободив держателей карт от соответствующих расходов. И сегодня это новая фишка банков, которые заключают корпоративные договоры между собой на безкомиссионное списание средств со счетов своих клиентов с «чужих» банкоматов.

Кстати, банкоматы с функцией cash-in (возможностью приема наличных) сегодня становятся неким аналогом банковского офиса. Александр Вялков рассказывает, что в 2012 году ВТБ24 увеличил парк подобных устройств на 36%, что вполне закономерно. Такой банкомат позволяет пользователям карт оплачивать услуги, открывать вклады, вносить платежи по кредитам, пополнять счет карты. Востребованной услугой у жителей Приморья является оплата мобильной связи и Интернета в банкомате.

В НОМОС-РЕГИОБАНКе подсчитали, что банкоматы с функцией cash-in на 20% эффективнее, чем банкомат без функции приема наличных. Все пластиковые карты, эмитированные в банке, на самом деле уже живут своей «жизнью». По словам Людмилы Самрега, на сегодня держатели кредитных «не зарплатных» карт, причем в т. ч. самых «простеньких», зачастую активно пользуются картой и для зачисления собственных средств. С другой стороны, участники зарплатных проектов все активнее подключают себе кредитные лимиты.

И кредит в подарок

Зарплатные проекты коммерческие банки действительно унифицировали. Так, льготные условия кредитования стали повсеместным бонусом для клиентов. Но одновременно каждая кредитная организация выделяет собственные «фишки». Например, в НОМОС-РЕГИОБАНКе - заполнение заявлений сотрудников «зарплатных компаний» осуществляется автоматически, пластиковые карты выпускают в ускоренном режиме и выдают карты на территории предприятия. Зачисление денежных средств на счета сотрудников производится «день-в-день». «Дни банка» стали хорошей традицией, - делится наработанным опытом Наталья Ковальчук, - таким образом, сотрудники предприятия могут оформить кредит на месте, как говорится, без отрыва от производства». Похожую практику используют многие банки.

Кстати, зарплатные проекты часто реализуют с предприятиями независимо от наличия расчетно-кассового обслуживания. Подобный подход применяют в ВТБ24 и НОМОС-РЕГИОБАНКе.

В Банке Авангард все заточено на on-line общение с «зарплатным» предприятием. Первый шаг - это открытие расчетного счета и подключение к системе «Авангард Интернет-Банк». И затем организация получает массу бонусов от оформления целевой кредитной линии на выплату зарплаты до возможности выпуска пластиковых карт с оригинальным дизайном и нанесением логотипа компании. Работникам предприятий предоставляются зарплатные карты международных платежных систем Visa и MasterCard с бесплатным доступом к системе интернет-банкинга. А вместе с зарплатной дебетовой картой предоставляются кредитные карты с персональным лимитом не менее 100% от месячной зарплаты.

В СКБ-банке всех держателей зарплатных карт также бесплатно подключают к интернет-сервису «Банк-на-Диване» (доступ с ПК) и мобильному сервису «Банк-на-Ходу» (доступ с сотового телефона). При этом для проведения операций в этих сервисах банк дарит в качестве комплимента карту с сеансовыми ключами. Также банк дарит «зарплатным клиентам» кредитную карту.

«Одним из главных плюсов сотрудничества с нашим банком является возможность получать наличные в банкоматах нашей сети по всему миру на сумму, равную 60 тыс. рублей (и в ее эквиваленте в валюте заграницей). Кроме того, банк готов предложить зарплатным клиентам кредитные карты с бесплатным обслуживанием, а также дополнительной опцией - страхование для поездки за рубеж. Наш банк оформляет зарплатным клиентам лишь карты, начиная с уровня Classic, они более функциональны и позволяют совершать операции в Интернете», - заключает Татьяна Ширяева.

Яна МАЛЬЦЕВА, "Золотой Рог".