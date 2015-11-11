Приморцы вновь пошли по кредиты

Рынок кредитования физлиц возвращается на уровень ноября 2014 года

Объемы кредитов, выданных населению российскими банками, в январе – сентябре 2015 года сократились на 5,1%, а с учетом валютной переоценки – на 5,4%, говорится в докладе Банка России о развитии финансового сектора. Вместе с тем средние ставки по кредитам приближаются к докризисному уровню, что вселяет надежды на более активное восстановление розничного кредитования уже в середине 2016 года.

В приоритетах качество портфеля

Сложности текущего года в финансовой системе не могли не отразиться на кредитном портфеле приморских банков. Как отметила начальник Управления розничного кредитования ПАО «Дальневосточный банк» Ирина ОЛЕСИК, рынок потребительского кредитования в первом полугодии 2015 года демонстрировал существенный спад, так как население в непростой экономической ситуации ориентировано больше на накопление, а не на потребление. «Однако в третьем квартале 2015 года ситуация изменилась в лучшую сторону, и такая тенденция сохраняется», - добавила Ирина Олесик.

Активизация рынка потребительского кредитования связана с тем, что средние ставки по различным видам кредитов в октябре 2015 года продолжили снижение и приблизились к значениям ноября 2014 года.

«В третьем квартале объем обращений для получения кредита наличными вырос более чем в два раза и продолжает расти, - сообщил управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ. - Так, за полгода в Приморском крае ВТБ24 выдал 2,6 тыс. потребительских кредитов, а по итогам третьего квартала общее количество выдач составило 4,7 тыс. кредитов. Такой рост интереса среди приморцев к нашим кредитным продуктам мы объясняем рядом факторов. Здесь сыграли роль и поэтапное снижение ставок по потребительским кредитным программам, и возобновление бонусных программ для корпоративных клиентов».

Уменьшение объема выдач потребительских кредитов по рынку связано и с тем, что все банки стали подходить более внимательно к процессу выдачи кредита, а также с закредитованностью населения и снижением уровня платежеспособности, рассказала начальник отдела розничных продаж регионального подразделения АТБ Антонина БАС. Впрочем, многие банки изначально вели сбалансированную кредитную политику, что помогло избежать неприятных ситуаций при возникновении сложностей в экономике страны. Так, например, АТБ всегда отличался взвешенным и индивидуальным подходом к заемщикам, подчеркнула Антонина Бас.

«Дальневосточный банк, независимо от складывающейся ситуации на рынке, всегда ориентирован на качественный кредитный портфель, в связи с этим не произошло существенного изменения в подходах к оценке заемщиков и обеспечения по кредитам, - сообщила Ирина Олесик.

Фактор невозврата

Как рассказал Александр Вялков, на решение банка о выдаче клиентам кредита влияют социальные и финансовые показатели: возраст, стаж работы, кредитная история, доход клиента и др. То есть принятие решения по каждому клиенту индивидуально и не может измеряться в относительных показателях.

В случае если по итогам анализа финансового состояния заемщика эксперты банка видят, что ежемесячная финансовая нагрузка на заемщика достаточно высокая, то в большинстве случаев банк предложит альтернативные решения. Например, снижение суммы запрашиваемого кредита или увеличение срока кредитования. Альтернативное решение зависит от общего финансового состояния каждого кредитного заемщика и уже существующей у него кредитной нагрузки. Клиенты с плохой кредитной историей являются для банка рисковым сегментом, поэтому с большой долей вероятности таким заемщикам откажут все банки.

«К сожалению, кризис наложил свой отпечаток, в целом по рынку платежная дисциплина ухудшилась, с этим столкнулись все банки без исключения. И это понятно: на многих предприятиях прошли сокращения, люди потеряли работу. Но начиная с июня просрочка несколько стабилизировалась: принесли свои плоды те изменения в кредитной политике ОТП Банка, которые были предприняты еще в конце прошлого года. На сегодняшний день ОТП Банку важно не только качество заемщика, но и финансовые показатели той организации, в которой он работает. Если мы уверены, что предприятие стабильно и динамично развивается, мы можем предложить сотруднику такого предприятия кредит на особых условиях, при этом вероятность выдачи возрастет в разы», - рассказала руководитель территориального управления «Дальний Восток» ОТП Банка Ася СЫСОЕВА.

К слову, далеко не всегда заемщики сами знают, что они допускают просрочку, обратила внимание Ася Сысоева. Заемщик пребывает в уверенности, что он вносит платежи своевременно, по графику, а на самом деле – просрочка в один–два, а то и в пять дней. Чтобы исключить риски, ОТП Банк рекомендует с периодичностью хотя бы раз в полгода просматривать свою кредитную историю, отслеживать, все ли в порядке. «Сейчас кредитная история так же важна, как трудовая книжка: от того, насколько хорошо ты исполняешь свои обязанности по погашению долга, напрямую зависит, сможешь ли ты в будущем взять новый кредит на крупную сумму и приобрести, к примеру, квартиру», - подчеркнула Ася Сысоева.

В АТБ в настоящее время наиболее лояльно относятся к клиентам, у которых есть положительная кредитная история, рассказала Антонина Бас. Причем банк учитывает историю, сформировавшуюся не только у себя, но и в других финансовых учреждениях. Если клиент хорошо и вовремя выплачивает текущий кредит и при этом обращается в АТБ еще за одним, тогда возможно рассмотрение льготных условий по обеспечению, более значимой суммы кредита, пониженной процентной ставки.

«То же относится и к клиентам, получающим через нас заработную плату, такой группе клиентов гарантированы льготные условия кредитования. Особые льготные условия мы предлагаем также пенсионерам», - отметила Антонина Бас.

В Дальневосточном банке при принятии решения о предоставлении кредита учитываются многие факторы, основными из них являются достаточность дохода для обслуживания кредита, качество кредитной истории по имеющимся или погашенным ранее обязательствам. На процентную ставку и сумму кредита немаловажное влияние оказывают такие факторы, как получение заработной платы на счет в банке, наличие положительной кредитной истории, является ли заемщик сотрудником предприятия, обслуживающегося в ПАО «Дальневосточный банк», и конечно, для таких клиентов предлагаются специальные условия. Кроме этого, для удобства клиентов, при наличии действующих обязательств в других финансовых учреждениях, Дальневосточный банк может предложить такую услугу, как предоставление кредита на погашение имеющихся обязательств (рефинансирование).

Решающее слово макроэкономики

Несколько живее обстоит дело с выдачей кредитных карт. Например, Дальневосточный банк не отмечает снижения спроса на данный продукт по сравнению с 2014 годом. «Мы не наблюдаем снижения в данном сегменте кредитования, - прокомментировала Ирина Олесик. – Этому поспособствовало в большей мере то, что этот вид кредитования удобен для клиентов доступностью денежных средств в любое время, нет необходимости дополнительного обращения в Банк».

Кредитный карточный портфель ВТБ24 в 2015 году показал значительный рост, увеличившись по России на 4,3%. Банк занял третье место на рынке кредитных карт по объему портфеля. В пределах Приморского края по итогам 9 месяцев 2015 года рост «карточного» портфеля составил 7,65% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, сообщил Александр Вялков.

В АТБ спрос на кредитные карты сравним с аналогичным периодом 2014 года и есть тенденция к увеличению, рассказала Антонина Бас. «Многие наши постоянные клиенты оформляют для себя и кредитную карту, и займ наличными, чтобы иметь возможность оперативно использовать кредитный лимит при нехватке основного. Клиенты используют кредитные средства на ремонт жилья или поездку в отпуск. Не последнее место среди целей кредитования занимает лечение», - резюмировала Антонина Бас.

Согласно обзору Frank Research «Рынок розничных банковских услуг: коней на переправе не меняют», в 2016 году розничное кредитование начнет расти. Однако стремительного роста портфелей не будет и ни в одном сегменте он не превысит 25-30% за год, говорится в обзоре. Суммарный портфель кредитов наличными увеличится на 15%, а кредитных карт - на 7%, прогнозирует Frank Research. Банкиры отмечают, что главное - продолжение тренда на снижение ставок. Более доступные кредиты – это то, что нужно рознице для восстановления спроса, подчеркивает Александр Вялков.

«Такие кредитные продукты, как «кредиты наличными» и «кредитные карты», всегда будут востребованы, - считает Ирина Олесик. - Так, начиная с лета 2015 года уже наблюдается увеличение спроса на данные продукты со стороны населения. Кроме этого, сейчас в Дальневосточном банке действует акция «Праздничное настроение», приуроченная к юбилею банка, по условиям которой снижены ставки на самые востребованные кредитные программы. Мы ожидаем, что спрос на данные виды кредитов будет продолжать расти и при условии стабилизации ситуации в экономике возможно будет вернуться к показателям прошлого года».

Ася Сысоева отмечает, что во многих сегментах кредитования коэффициент проникновения в клиентскую базу достаточно низкий. То есть существуют большие возможности для ее освоения. Поэтому потребительское кредитование могло бы остаться драйвером роста.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.