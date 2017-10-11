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В налоговые приглашают за правильными уведомлениями
Налоговые уведомления без ошибок вручат в районных инспекциях 11, 13 и 14 октября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
С целью своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц 11, 13 и 14 октября 2017 налоговыми инспекциями Приморского края планируется проведение акции «Единый день получения налогового уведомления».
По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, в дни акции сотрудники инспекций организуют выдачу Единых налоговых уведомлений и проинформируют всех желающих по вопросу исчисления, уплаты имущественных налогов, получения льготы, а так же окажут помощь в заполнении «Уведомлений об уточнении информации об объектах налогообложения». В подобных случаях лучше всего при посещении инспекции иметь паспорт и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, а также транспортные средства.
Акция будет проходить во всех налоговых инспекциях Приморского края:
11 и 13 октября – с 9.00 до 18.00;
14 октября – с 10.00 до 15.00.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут:
- о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год;
- о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления;
- о льготах по налогам и порядке их получения;
- о задолженности по налогам с физических лиц;
- об электронных сервисах ФНС России, (в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц);
- и по другим вопросам, возникающим у физических лиц в преддверии срока уплаты имущественных налогов, то есть 1 декабря 2017 года.
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