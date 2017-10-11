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В налоговые приглашают за правильными уведомлениями

11 Октября 2017, 03:56 | Приморье

Налоговые уведомления без ошибок вручат в районных инспекциях 11, 13 и 14 октября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С целью своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц 11, 13 и 14 октября 2017 налоговыми инспекциями Приморского края планируется проведение акции «Единый день получения налогового уведомления».

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, в дни акции сотрудники инспекций организуют выдачу Единых налоговых уведомлений и проинформируют всех желающих по вопросу исчисления, уплаты имущественных налогов, получения льготы, а так же окажут помощь в заполнении «Уведомлений об уточнении информации об объектах налогообложения». В подобных случаях лучше всего при посещении инспекции иметь паспорт и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, а также транспортные средства.

Акция будет проходить во всех налоговых инспекциях Приморского края:

11 и 13 октября – с 9.00 до 18.00;

14 октября – с 10.00 до 15.00.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут:

- о сроке уплаты имущественных  налогов физических лиц за 2016 год;

- о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления;

- о льготах по налогам и порядке их получения;

- о задолженности по налогам с физических лиц;

- об электронных сервисах ФНС России, (в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц);

- и по другим вопросам, возникающим у физических лиц в преддверии срока уплаты имущественных налогов, то есть 1 декабря 2017 года.

Автор: Яна Мальцева
Теги: уфнс россии по приморскому краю  Единый день  налоговые уведомления 



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