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Вход в налоговый интернет-сервис через пароль

11 Октября 2017, 02:28 | Приморье

Восстановление пароля в «личный кабинет» www.nalog.ru вновь позволит потерявшим его налогоплательщикам получить доступ к актуальным налоговым уведомлениям и возможность оплатить налоги онлайн. Сделать это можно, обратившись в районную налоговую инспекцию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

«Пользователи электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в случае утраты логина и пароля для входа в Личный кабинет, приглашаются в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность для  получения нового пароля», - рассказывает начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА.

Пароль выдается при наличии паспорта за 15-30 минут. Он действителен ровно месяц. Логином, как правило, служит ИНН. Пароль, выданный в налоговой инспекции, действителен ровно месяц, и если за это время вход в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте www.nalog.ru не будет осуществлен, он аннулируется, и придется получать новый. Сделать это придется только при личном посещении. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать вход в Личный кабинет, и затем сформировать собственный, чтобы избежать потери и необходимости вновь посещать инспекцию. В любом случае, такой новый пароль на месте гражданин получит оперативно и соответственно получит доступ к многочисленным сервисам.

В УФНС России по Приморскому краю напоминают, что интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» позволяет:

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

- оплачивать налоговые платежи;

- заполнять и направлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме №3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Если пользователь желает прекратить доступ к Личному кабинету, а значит, к уведомлениям об уплате налогов, которые, к слову, формируются в интернет-сервисе раньше, чем по почте получают другие налогоплательщики, то необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. В этом случае налоговые уведомления будут поступать таким гражданам по почте, в общем порядке. Возможность обращаться с онлайн запросами, ответы на которые поступают не позже, чем через неделю, у таких налогоплательщиков также исчезнет.

Автор: Яна Мальцева
Теги: уфнс россии по приморскому краю  личный кабинет  www.nalog.ru 



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