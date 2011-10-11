Приморским бизнесменам предлагают отправлять бухгалтерские отчеты бесплатно

В августе Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Приморскому краю запустило новый интернет-сервис в тестовом формате. Налогоплательщикам Приморья предлагают бесплатно сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность через официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. Подобный проект в планах и у Пенсионного фонда России (ПФР).

В связи с инициативой налоговиков встает вопрос - насколько этот канал безопасен? Все спецоператоры связи имеют лицензию на право деятельности от ФСБ России, их каналы защищены. Подобные лицензии имеют единицы налоговых инспекций по стране, в Приморье таковых пока нет.

Половина налогоплательщиков - уже в сети

В любом случае статистика подсоединения бизнеса Приморья к телекоммуникационным каналам сдачи отчетности (проще говоря, через интернет) держит высокую планку, и по-прежнему именно предприниматели отстаивают право на бумажный документооборот с налоговой инспекцией и другими органами власти.

По словам начальника отдела по работе с налогоплательщиками, их регистрации, учету и СМИ УФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, отчетность по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) представили 12 342 предприятия (61,5% юридических лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность) и 5 656 индивидуальных предпринимателей (52,77%) (данные за 6 месяцев 2011 года).

Отметим, что и Отделение ПФР по Приморскому краю, год назад получившее функции администратора социальных взносов во внебюджетные фонды (бывший ЕСН) в лице ПФР, также сумело побудить практически половину работодателей перейти на предоставление отчетности через спецоператоров. За те же 6 месяцев 2011 года 16 854 организации Приморья представили сведения в электронном виде по защищенным каналам связи (49,3% от всех отчитавшихся), т.е. практически каждая вторая организация, в том числе, все предприятия, имеющие численность работающих свыше 50 человек.

Не бесплатная ЭЦП

При переходе на отчетность через сайт ФНС России совсем без денег не обойтись. Для участия в тестировании налогоплательщику нужно обратиться в любой удостоверяющий центр (т.е. к спецоператору связи), в Приморском крае их - пять, приобрести электронную подпись и код абонента для работы с интернет-сервисом.

По словам директора ООО «Компания «Тензор» Сергея КИМА, стоимость электронной подписи (ЭЦП) сегодня в среднем составляет 1,2 тыс. рублей (700 рублей - носитель и 500 рублей генерация), плюс налогоплательщику придется потратиться на средства крипто-защиты 1,2 тыс. рублей, для соблюдения всех правил информационной безопасности. В итоге - никак не меньше 2,4 тыс. рублей. Немногим больше будет стоить подключение бизнесмена к услугам в рамках сервисного пакета для индивидуальных предпринимателей.

«Однако как конкурирующую организацию ФНС России мы не рассматриваем, кстати, предложением налоговой инспекцией не смогут воспользоваться крупные организации и уполномоченные бухгалтерии. Более того, по просьбе Первомайской ИФНС мы провели тестирование сервера ФНС, предоставив ЭЦП. Мы даже рады, что у налоговой службы получается развивать эту работу», - говорит Сергей Ким.

Пилот или универсал?

«Пилотный проект ФГУП ГНИВЦ ФНС России (далее - ГНИВЦ) сегодня в действии, но пока обращений со стороны налогоплательщиков, желающих воспользоваться этим сервисом и получить ЭЦП, зарегистрировано не было. Отмечу, что само желание активизировать коммерческую деятельность на ниве сдачи отчетности у организации ГНИВЦ возникло не впервые - многие помнят неожиданный выход в июле 2009 года платной версии их продукта «Налогоплательщик ЮЛ 4.16», - рассказывает генеральный директор ООО «Информационный центр» Павел СТАЦЕНКО.

По словам представителя Удостоверяющего центра ООО «Такском» во Владивостоке, в ближайшее время сайты госорганов не смогут конкурировать с представителями операторов связи на рынке оказания услуг по сдаче отчетности. Кроме того, помимо технических действий необходимо серьезно доработать существующее законодательство и порядок сдачи отчетности через интернет-портал. Сегодня все правила окончательно не определены. «Возможно, в дальнейшем мы будем функционально дополнять друг друга», - считает Павел Стаценко.

«Наши специалисты технической поддержки ежедневно отвечают на десятки всевозможных вопросов клиентов, а во время отчетных кампаний количество вопросов увеличивается в разы. Не думаю, что представители госорганов смогут обеспечить такое же качество технической поддержки, по крайней мере - без увеличения штата. Основной недостаток разработок ГНИВЦ и Пенсионного фонда - их узкая специализация. Каждое ведомство (ФНС, ПФР, ФСС, ФОМС, Госстатистика и пр.) разрабатывает алгоритм сдачи отчетности, пользовательские интерфейсы и форматы, что называется, под себя, а предприниматель вынужден вместо одной программы изучать порядок работы на десятке сайтов. Мы предлагаем универсальное программное обеспечение, с помощью которого можно сдать отчетность практически во все госорганы, тем самым мы заменяем «одно окно» и берем на себя все проблемные вопросы с доставкой отчетности», - говорит Павел Стаценко.

«Наша программа имеет несколько иные качества, чем предлагают коллеги по цеху, программное обеспечение устанавливается на компьютер, скажем, у бухгалтера, и соответственно сохранность всей документации - дело его рук. Многих клиентов как раз радует это обстоятельство, они опасаются хранить документы где-то на мифическом сервисе и зависеть от сбоев в подключении и возможной утере информации. Интернет в нашем случае нужен лишь для отправки и приема информации. Кроме того, мы готовим к запуску пилотный проект по обмену счетами-фактурами между контрагентами. В настоящее время в рамках нашей обновленной программы «СБиС++» реализован электронный документооборот (ЭДО)», - рассказывает Сергей Ким.

Уже давно придумано

На самом деле некоторые спецоператоры связи давно разработали собственные интернет-сервисы, позволяющие работать в сети напрямую без установки специальных бухгалтерских и налоговых программ на компьютере и, соответственно, отправлять отчеты в налоговые инспекции и Пенсионный фонд. И речь вскоре пойдет не о конкуренции с налоговой инспекцией, а с программой 1С, которую, как утверждают представители компаний-спецоператоров, интернет-программы смогут без труда заменить.

Одним из первых такое предложение на рынке сделал СКБ «Контур». Программа «Эльба» (электронный бухгалтер) позволяет формировать и направлять через сайт системы всю необходимую отчетность в ИФНС и ПФР. Год назад запущен пилотный проект обмена счетами-фактурами и другой документацией «Диадок». Вплоть до мая 2012 года СКБ «Контур» предлагает подключиться к данной программе бесплатно и пользоваться всеми сервисными преимуществами клиента системы. «Для сдачи отчетности в ФСС все страхователи также получили доступ к бесплатному сервису подготовки и отправки отчетности - «ФСС-free» (www.freefss.kontur.ru) Данный сервис позволяет в том числе проверить, распечатать, подписать отчет ЭЦП любого удостоверяющего центра», - рассказывает генеральный директор ООО «ПКП» (Удостоверяющий центр - ЗАО «ПФ «СКБ Контур») Дмитрий ХОХЛОВ.

Тем не менее во всех приведенных случаях без электронной подписи и установки на компьютер систем крипто-защиты не обойтись. А услуга бесплатной передачи отчетности через www.nalog.ru в первую очередь рассчитана на индивидуальных предпринимателей, которые ранее вовсе отказывались пользоваться услугами спецоператоров. В налоговых инспекциях ждут плательщиков с вопросами, для предпринимателей это еще одна возможность сэкономить время и стать обладателем электронной подписи, в современном мире она не станет лишней.