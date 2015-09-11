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Бесплатные семинары для бизнеса проводит Сбербанк в Приморье
Серия мероприятий для предпринимателей края пройдет в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка в сентябре.
На базе ЦРБ Сбербанка во Владивостоке по ул. Фонтанная, 18 ежедневно с 09:00 до 17:00 работает многофункциональный центр Приморского края. В это время предприниматели региона могут получить полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности.
Бизнес Приморья ждет насыщенная программа семинаров, мастер-классов, бесплатных консультаций и презентаций. Мастер-классы по лидерству в работе современного руководителя и маркетингу без бюджета проведут бизнес-тренеры для предпринимателей Владивостока. Также бизнес Приморья может получить индивидуальные консультации по брендингу компании, новым горизонтам ведения бизнеса и антикризисной диагностики предприятия. Программа бесплатных семинаров в сентябре также включает такие актуальные для малого бизнеса темы, как способы увеличения продаж, технологии деловых переговоров, вопросы эффективного подбора персонала и многое другое.
Подробнее об участии в мероприятиях можно узнать в Управлении продаж малому бизнесу Приморского отделения Сбербанка по тел.: (423) 242-18-94 или на официальном сайте Сбербанка: www.sberbank.ru.
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Бизнесмены, которые посетят сие мероприятие безусловно узнают много нового, интересного, а главное полезного для их бизнеса. Так что все Гоу!