Бесплатные семинары для бизнеса проводит Сбербанк в Приморье

Серия мероприятий для предпринимателей края пройдет в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка в сентябре.

На базе ЦРБ Сбербанка во Владивостоке по ул. Фонтанная, 18 ежедневно с 09:00 до 17:00 работает многофункциональный центр Приморского края. В это время предприниматели региона могут получить полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности.

Бизнес Приморья ждет насыщенная программа семинаров, мастер-классов, бесплатных консультаций и презентаций. Мастер-классы по лидерству в работе современного руководителя и маркетингу без бюджета проведут бизнес-тренеры для предпринимателей Владивостока. Также бизнес Приморья может получить индивидуальные консультации по брендингу компании, новым горизонтам ведения бизнеса и антикризисной диагностики предприятия. Программа бесплатных семинаров в сентябре также включает такие актуальные для малого бизнеса темы, как способы увеличения продаж, технологии деловых переговоров, вопросы эффективного подбора персонала и многое другое.

Подробнее об участии в мероприятиях можно узнать в Управлении продаж малому бизнесу Приморского отделения Сбербанка по тел.: (423) 242-18-94 или на официальном сайте Сбербанка: www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.