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Якутский банк начал падение с выхода в Крым
Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций якутский банк «Таатта», имеющий филиал в Приморском крае. Кредитная организация, плохо известная за пределами Якутии, получила широкую известность год назад, когда оказалась в санкционном списке Минфина США в компании других небольших региональных банков, открывших свои представительства в Крыму или работавших с подсанкционными проектами.
«Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Якутия (Саха)», - говорится в сообщении на сайте Центрального банка.
По данным регулятора, проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Стандартная схема для банков такого уровня.
Ппроблемы у «Таатта» начались около года назад. Банк начал проводить сделки с неясным экономическим смыслом. Стабильность банка подрывала и смена собственников. С августа 2017 года структура несколько раз менялась, и к настоящему времени его акционерами являются более десяти физлиц.
Досье "Золотого Рога": Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ. Банк является участником системы страхования вкладов.
Якутский банк, несмотря на запрет ЦБ привлекать средства населения, продолжал до последнего момента открывать вклады, причем под максимальные ставки. Если такие поступления не отражались в бухгалтерии, вернуть их будет непросто.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Таатта» начнутся не позднее 19 июля. Для организации выплат Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 12 июля.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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