Ипотека будет только дешеветь

По оптимистичным прогнозам приморских экспертов, ставки к началу следующего года могут упасть до уровня 6-7%

Приморцы активно берут ипотеку в новостройках, предпочитая квартиры площадью 40-60 квадратных метров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Объемы ипотечного кредитования в крае также растут завидными темпами: плюс 10% к результатам прошлого года. На общую сумму 5,59 млрд рублей выдано более 2,8 тыс. кредитов (данные на 1 мая 2017 года www.cbr.ru).

Подобные результаты во многом объясняются неоднократным снижением процентов всеми субъектами ипотечного рынка. Уменьшение ставок должно произойти этим летом, и, вероятно, до конца года еще раз. Вместе с тем эксперты банковского рынка поддерживают спрос рекомендациями оформлять ипотеку уже сейчас. Ставка может быть снижена, но цены на недвижимость имеют тенденцию к росту.

Ниже некуда?

Руководитель ипотечного центра банка «Приморье» Демид ЗИНЕНКО предполагает, что при сохранении тенденции на понижение ключевой ставки Банком России, которая наблюдается последние полгода, к началу 2018-го ставки по ипотечным кредитам, возможно, составят 6-7%. Такое снижение вероятно только по специальным программам покупки жилья, реализуемым банками совместно с государством. У банков стоимость ресурсов столь существенно за этот период не снизится.

С данным мнением согласна директор центра ипотечного кредитования Дальневосточного филиала банка «Открытие» Любовь ФЕДЕРЯЕВА. Она полагает, что Банк России взял курс на постепенное, неоднократное, без резких скачков снижение ставки до конца года, и если говорить о длинном тренде, то это будет не последнее уменьшение ключевой ставки и вслед за ней, - ставок по ипотечным кредитам.

По словам управляющего ВТБ24 в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, в первом полугодии в банке ожидается рост выдач по ипотеке на 10% по отношению к первому полугодию прошлого года, по итогам года - как минимум удвоение результата. Уже сегодня в рамках стандартных программ ставка установлена на уровне 11% годовых при условии комплексного страхования. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка составляет от 6,5% годовых.

С начала 2017 года процентные ставки по ипотеке Россельхозбанк снижал четыре раза. Так, в январе 2017 года ставка равнялась 13,4%, сегодня минимальная ставка на приобретение недвижимости равна 10,25%.

По оценкам специалистов Примсоцбанка, к концу года ставка может составлять уже 10% годовых и ниже. Руководитель ипотечного банка «ДельтаКредит» в ДФО и СФО Алена ПУТИНЦЕВА прогнозирует до конца года возможный нижний предел средневзвешенной ставки по ипотеке ниже 10%, против 11,4% на сегодняшний день. В ближайшие 2-3 года ставка может достигнуть отметок в 8-9% годовых, но вряд ли станет ниже.

Новостройки не уступают вторичке

Управляющий РОО «Владивостокский» АКБ «Российский капитал» Андрей ВЛАСОВ отмечает, что ставки по кредитам на новостройки и на вторичную недвижимость выровнялись, а сейчас снова наблюдается уклон в сторону кредитования первичной недвижимости, в первую очередь за счет спецпроектов с застройщиками. Ожидается, что в этом году объем выданных кредитов превысит докризисный уровень. Ориентировочный рост сделок в первом полугодии в ДФО в банке - 30%. Это связано с установленным минимальным значением первоначального взноса - в размере 15% от стоимости объекта, снижающимися процентными ставками (банк приступил к активному кредитованию в Приморском и Хабаровском краях весной 2017 года).

Помимо традиционного спроса на вторичное жилье в качестве тенденций последнего года Александр Вялков выделяет все больший интерес приморцев к новостройкам. Причиной этому послужили, во-первых, совместные программы банка с застройщиками, во-вторых выход на рынок ряда новых проектов застройщиков, в том числе в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи», смарт-жилья, а в-третьих, желание клиентов жить в более комфортных и современных квартирах. На данный момент доля кредитов на приобретение квартир в новостройках в общем объеме выдач ипотеки ВТБ24 в Приморье остается на уровне 20-25%.

«В банке «Приморье» пока преобладает спрос на ипотеку на вторичное жилье, но интерес к новостройкам с каждым месяцем возрастает, и мы не исключаем, что к концу года доли выданных кредитов «первички» и «вторички» могут сравняться», - рассказывает Демид Зиненко.

За первые пять месяцев 2017 года приморцы с помощью Россельхозбанка приобрели более 100 квартир общей суммой более 185 млн рублей. «Сегодня мы наблюдаем интерес заемщиков к приобретению недвижимости как на вторичном, так и на первичном рынке. Снижение процентной ставки на приобретение недвижимости от застройщика «Восточные ворота» заметно усилило интерес заемщиков к строящимся объектам компании», - говорит старший специалист общественных связей Приморского филиала Россельхозбанка Олеся ТРИНЕВА.

С точки зрения Андрея Власова, на рынке очень мало новостроек в каждом сегменте. Сейчас вышли smart-квартиры, которые показывают хорошие темпы продаж. Но, возможно, это всего лишь следствие отложенного спроса, и, когда в скором времени на рынок выйдут еще несколько похожих проектов, можно будет определить реальную емкость этого сегмента. А пока традиционно более востребованными остаются качественные квартиры комфорт-класса (1-комнатные площадью около 40 кв. м, 2-комнатные около 60 кв. м, и 3-комнатные площадью около 85-90 кв. м). Но в первую очередь при выборе важны место, реноме застройщика и качество проекта.

Приморцы распробовали рефинансирование

Объем рефинансирования ипотечных кредитов именно в Приморье за прошлый год составил примерно 2,4 млрд рублей. Продукт действительно востребован и актуален.

Любовь Федеряева отмечает активный спрос на программу рефинансирования, сегодня в банке она наиболее востребована среди заемщиков. Это не случайно: сегодня ставки находятся на уровне 2011 года. Банк «Открытие» один из немногих предлагает рефинансировать не только сторонние, но и собственные ипотечные кредиты. «Даже договоры, заключенные на покупку недвижимости в 2016 году, под 12%, имеет смысл рефинансировать сегодня. Кредит выдается на долгий срок - 15-20 лет, и за весь период снижение долговой нагрузки даже на сотые доли процента заслуживает того, чтобы зайти в банк и «просчитаться». Ставка – это дело красивое, на нее в основном и обращают внимание, но дополнительные расходы надо тоже считать. Когда речь идет о сложных, длительных и капиталоёмких продуктах, партнерство банка с клиентом распространяется, как бы это ни звучало пафосно, и на обычные рекомендации, советы, человеческую заинтересованность», - уверена спикер банка.

В качестве одного из популярных банковских продуктов в Примсоцбанке также называют рефинансирование действующих кредитов, открытых в сторонних банках. По результатам работы во втором квартале, доля кредитов, выданных на цели рефинансирования в общем объеме выдач, превысила 37%. В рамках продукта заемщикам дополнительно доступно перекредитование ранее оформленного кредита на покупку как квартиры, комнаты, доли в квартире, а также на покупку дома / части жилого дома с земельным участком.

Реструктуризация ипотечного долга приморцев также проходит без потрясений. Хотя почти 400 млн рублей находится в зоне просроченных долгов. Банки помогают ряду заемщиков выбраться из сложившейся ситуации.

«Мы не наблюдаем ухудшения качества как собственного ипотечного портфеля, так и портфелей коллег по рынку и в целом не ожидаем кардинального изменения ситуации в течение года. Как правило, обращения заемщиков за реструктуризацией носят индивидуальный характер. С декабря 2014 года в ВТБ24 действуют программы реструктуризации валютной задолженности и конвертации в рубли. С 2008 года - комплексная программа реструктуризации, позволяющая заемщику временно снизить платежную нагрузку по кредиту: это платежные каникулы на срок до 12 месяцев, отсрочка погашения основного долга и увеличение срока кредита. Обычно в реструктуризации нуждаются заемщики в связи с потерей работы или изменением уровня оплаты труда, однако встречаются и другие жизненные ситуации, когда человеку требуется поддержка банка (разводы, раздел имущества и перевод долга, болезнь и т.д.). Исходя из нашего опыта, около 60-80% заемщиков после реструктуризации возвращаются в график и продолжают исправно обслуживать свою задолженность», - резюмирует Александр Вялков.

Яна МАЛЬЦЕВА.