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"Для банка "Приморье" важен каждый клиент"
Председатель правления банка «Приморье» Андрей Багаев отмечает, что для банка первый квартал 2016 года стал успешнее, чем тот же период 2015 года
Региональным банкам всегда непросто работать на одном поле с федеральными игроками. Однако среди регионалов есть весьма успешные примеры. Один из них – акционерный коммерческий банк «Приморье», отмечающий в июле этого года уже 22 годовщину со дня основания. О планах на будущее Деловой газете «Золотой Рог» рассказал председатель правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей БАГАЕВ.
- Андрей Владимирович, уже прошла почти половина 2016 года. Банки подвели итоги за первый квартал, и хотелось бы узнать: каковы его итоги для банка «Приморье», особенно в сравнении с аналогичным периодом 2015 года?
- Все мы хорошо помним неспокойный 2015 год, когда экономика и страны в целом, и региона, существовала в атмосфере непонятных прогнозов и ожиданий. В этой ситуации банк «Приморье» искал «золотую середину» - продолжать работать и оказывать качественные услуги всем клиентам. Нашей задачей было сохранение клиентской базы и наращивание ее по ряду направлений. И, знаете, у нас получилось. Для банка «Приморье» первый квартал 2016 года стал успешнее, чем этот же период 2015 года. Так, совокупный чистый доход вырос на 221,4 млн рублей, или на 82%. Совокупный валовый доход - на 143,9 млн рублей, или на 27%. Выросли показатели по чистым доходам от ценных бумаг (117 млн рублей против 104 млн рублей), от операций с валютой (180 млн рублей против 64 млн рублей), чистые комиссионные доходы составили 272 млн рублей, тогда как в 2015 г. эта цифра достигала всего 184 млн рублей, показав рост на 48%.
- Банк «Приморье» известен как корпоративный банк, но в то же время у всех на слуху ваши проекты для физических лиц. Вы решили стать розничным банком?
- Направление, которое банк выбрал много лет назад, мы не меняли и, скорее всего, менять не будем. Переориентация на розницу требует существенных инвестиций, расширения географии и достаточно много времени. Другой вопрос, что все юридические лица состоят в некотором роде из физических лиц – сотрудников предприятий – и многие из них предпочитают обслуживаться в одном банке. Для них мы предлагаем кредитование сотрудников предприятий, с которыми у нас имеются зарплатные проекты, предоставление овердрафта по пластиковым картам, банковские переводы в рублях и иностранной валюте и многое другое. Наша задача осталась прежней – предоставить равно высокий уровень банковского обслуживания, в каком бы статусе для нас ни находился клиент – как юридическое или как частное лицо. Для банка «Приморье» важен каждый клиент.
А клиентам важны как услуги, которые оказывает банк, так и их качество и доступность. Поэтому нашу активность на розничном рынке можно связать с тем, что в нашем распоряжении - конкурентные преимущества, связанные с наличием собственного процессинга, широкой банкоматной сети, широкой сети уютных современных офисов банка. Ну и, конечно, мы активно работаем над развитием существующих и подготовкой новых финансовых продуктов и услуг для наших клиентов - физических лиц. Это и денежные переводы, и вклады, и пластиковые карты, и многое другое. В ближайших планах реализация таких услуг, как переводы с карты на карту посредством SMS, обновление и расширение услуги CashBack, возможность удаленного пополнения карт «Мой дельфин» картами VISA и MasterCard, расширение сервисов услуги «Автоплатеж».
- Наверняка и дистанционные сервисы улучшаете?
- Безусловно, в век высоких технологий нельзя оставаться в стороне от прогресса, тем более в банке много клиентов – очень молодых людей, не расстающихся с гаджетами ни на минуту. Мы же, со своей стороны, понимаем, что, предоставляя дистанционные сервисы, разгружаем собственные дополнительные офисы. Кроме того, онлайн и мобильный банкинг обеспечивают удобство клиенту, он может осуществлять коммунальные платежи, переводы, если у него есть доступ к сервису «Мой банк», даже проводить операции по покупке-продаже валюты в любое время дня и ночи. Следующий наш шаг – разрабатывать и выводить на новый уровень наше мобильное приложение. Количество скачиваний мобильного приложения у нас растет постоянно, уже более 17 тысяч на сегодняшний день.
- Ваши клиенты активно пластиковые карты используют?
- Я бы сказал, что очень активно. Например, мы отмечаем рост безналичных платежей по картам наших клиентов, например в первом квартале этого года клиенты совершили на 133% больше безналичных операций, чем за аналогичный период прошлого, на 106% больше общая сумма проведенных операций, чем за 1 квартал 2015 года. Сегодня мы предлагаем широкий выбор пластиковых карт ведущих мировых платежных систем – VISA и MasterCard, при этом увеличивается количество пользователей премиальных карт и кобрендовых карт, в частности карт LADY и «Мужской клуб». Банк принят в национальную платежную систему «МИР» в качестве прямого участника и не позднее 1 июля этого года начнет выпускать эти карты. Также мы в ближайшее время планируем начать эмиссию карт Union Pay, которые стоят на втором месте по количеству эмитированных карт в «мировой тройке»: VISA, следом Union Pay, а уже потом - MasterCard.
- Географию предоставления услуг банк «Приморье» планирует расширять?
- От этих планов мы не отказываемся. В первую очередь это касается выхода в другие районы Дальнего Востока. Стратегическая же задача банка «Приморья» - Москва. Главное – правильно просчитать все риски, обдумать стратегию, провести четкую предварительную работу.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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