Банк "Открытие" держит курс на наращивание активов

Об основных направлениях деятельности банка в Приморье газете «Золотой Рог» рассказал управляющий Приморским отделением банка «Открытие» Сергей Михайлюков

В банковской отрасли за прошедший год был отмечен целый ряд тенденций: хорошая динамика по ипотеке, высокие показатели по кредитованию населения, рост деловой активности и очередной виток в развитии современных финансово-технологических решений. В векторе этих трендов двигается и государственный банк «Открытие», предлагая клиентам наиболее удобные и актуальные продукты и сервисы.

Об основных направлениях деятельности банка «Открытие» в Приморском крае, о моделях потребительского поведения и планах на текущий год газете «Золотой Рог» рассказал управляющий Приморским отделением банка «Открытие» Сергей МИХАЙЛЮКОВ.

- Сергей Валерьевич, как складывается ситуация в части работы с предприятиями края, какие услуги сейчас наиболее востребованы?

- В части работы с малым и средним бизнесом сейчас наблюдается максимальная оптимизация процентных ставок для клиентов. Во втором полугодии 2018 года для клиентов МСБ были запущены акции «Выгодный рефинанс» и «Супер Оборотный». Запуск данных предложений позволил нам значительно увеличить объемы выдачи кредитов в данном сегменте – 57 млрд рублей за год. В 2019 году данные акции продолжают свое действие со ставкой 8,9%, что на сегодня является одним из лучших предложений на рынке. Если говорить про корпоративно-инвестиционный бизнес, в этом сегменте объем выдач кредитов по банку в 2018 году составил около 300 млрд рублей.

В крупном бизнесе стратегически мы фокусируемся на работе со строительной отраслью, фармацевтической, транспортной, агропромышленностью, производством, а также уделяем внимание характерным для Дальнего Востока золотодобыче, рыбной и лесной отраслям и, безусловно, торговле.

В целом по стране в прошлом году банк «Открытие» выдал 65 млрд рублей малому и среднему бизнесу. Выдачи по Приморскому краю растут. Мы настроены на то, чтобы к 2022 году стать третьими в стране по объему активов, и для этого у нас есть все шансы.

- Как бы вы охарактеризовали ситуацию в сфере кредитования населения?

- С одной стороны, выросла активность со стороны заемщиков, готовых брать на себя новые кредитные обязательства. Но при этом, за период 2015-2018 годов, модель поведения потребителей кредитных продуктов несколько изменилась, стала более взвешенной и обдуманной.

В прошлом году в банке «Открытие» были увеличены в пять раз выдачи в потребительском кредитовании. Для примера, в декабре сумма выданных банком потребительских кредитов превысила объемы выдач всего 2018 года. Но это обусловлено отложенным спросом и низкими ставками, которые, кстати, и сейчас находятся в удобном для клиентов диапазоне. Например, в нашем банке предлагается кредит наличными по ставке 9,9%, а по рефинансированию кредитов других банков – 11,9%. Это позволяет потребителям оптимизировать свои платежи по займам, которые они брали ранее под 17% годовых и более.

Самым быстрорастущим сегментом розницы стало ипотечное кредитование. Ипотечные ставки летом 2018 года достигли беспрецедентно низкого уровня, в результате рынок ипотечного жилищного кредитования в целом по России продемонстрировал рекордный рост. Динамика выдач в Дальневосточном филиале банка «Открытие» подтверждает этот тренд.

- Какие планы по ипотечному кредитованию строит банк в этом году, и как отразится на рынке вступление в силу закона об эскроусчетах, который вступит в силу в июле?

- На ипотечный спрос оказывает влияние целый ряд факторов: ключевая ставка ЦБ и рыночные ставки, предложения застройщиков, общая экономическая ситуация и пр. Возможно, первое время потребители будут присматриваться к нововведениям, займут выжидательную позицию. Но здесь важно понимать, что закон № 214-ФЗ фактически перекладывает все риски с дольщиков на банки. То есть банки будут хранить деньги покупателей жилья на эскроу-счетах, доступ к которым будет у застройщика только в том случае, если он добросовестно выполняет строительство объекта. А в случае возникновения проблем и задержек, уже банк, а не дольщики, будет работать с застройщиком. Мы рассчитываем, что нововведение позволит в будущем предотвратить появление тысяч обманутых дольщиков и избавит банки от судебных тяжб с недобросовестными застройщиками. В любом случае, и в этом году есть все шансы нарастить объемы выдачи ипотеки.

- Как изменилось сберегательное поведение жителей Приморского края?

- В связи со снижением депозитных ставок в середине 2018 года, интерес клиентов все больше стал смещаться в сторону альтернативных инструментов – более рисковых, но и потенциально более доходных (инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных компаний, гособлигации, ИИС, НСЖ, ИСЖ и др.). ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), например, интересен тем, что, помимо доходности от фондового рынка, предлагает возможность получить еще и налоговый вычет. И люди, интересуясь такими инструментами, повышают свою финансовую грамотность, пробуют разные стратегии, формируют различные источники своих доходов.

Тренд на диверсификацию инвестиционных портфелей будет иметь продолжение, несмотря на то, что доходность по инвестпродуктам не является гарантированной, а конъюнктура российского фондового рынка сильно зависит от внешнего фонда. Но это не означает, что у традиционных банковских вкладов нет перспектив. В обозримом будущем они будут востребованы и останутся самым массовым инструментом сбережения. Сверхприбыли депозиты не приносят, но ставки по ним вдвое и более превышают инфляцию, а скромная доходность компенсируется минимальными рисками и страховыми гарантиями государства на сумму в пределах 1,4 млн рублей.

- Насколько онлайн-сервисы востребованы у клиентов банка «Открытие»?

- Со смартфонов с банком работают 75% всех клиентов, подключившихся к системам дистанционного банковского обслуживания. Интересно, что клиенты банка «Открытие» с каждым месяцем все реже используют пинкоды в мобильном банке, предпочитая авторизацию с помощью современных биометрических систем: TouchID или FaceID. По итогам 2018 года доля клиентов мобильного приложения банка «Открытие», использовавших биометрию, превысила 51%. В связи с этим, менеджмент банка видит большой потенциал в развитии онлайн-сервисов, понимая растущие потребности клиентов.

Одним из важнейших событий, которые зададут тренд развитию отечественного банковского сектора на годы вперед, стало внедрение единого механизма биометрической идентификации. В банке «Открытие» проект по сбору биометрических данных клиентов был опробован в ряде московских офисов.

- Какие цели и задачи стоят перед банком на текущий год?

- Мы планируем продолжать рост. Увеличение кредитного портфеля в сегментах розничного и корпоративно-инвестиционного бизнеса запланировано на уровне 60%, а в блоке МСБ – 120%. Большие ожидания связаны с флагманским карточным продуктом – Opencard, где кэшбэк фактически достигает 3% «живыми» деньгами. Особое внимание уделяем нашим зарплатным клиентам: в 2018 году для этой категории было существенно улучшено продуктовое предложение и повышено качество сервиса. Для работников бюджетной сферы мы реализовали продукт – зарплатную карту платежной системы МИР со всеми бонусами, которые предлагает Opencard.

Так же видим большие перспективы в развитии крупного корпоративного бизнеса. Внимание сосредоточим на компаниях с выручкой от 3 до 15 млрд рублей, с центром принятия решений в регионах.