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Банк "Приморье" меняет руководство

11 Апреля 2017, 19:42 | Приморье

Андрея Багаева может сменить Сергей Белавин

Совет директоров банка «Приморье» (Владивосток) принял решение расторгнуть трудовой договор с председателем правления Андреем БАГАЕВЫМ. Новым руководителем кредитной организации будет назначен Сергей БЕЛАВИН (на фото), в настоящее время занимающий должность заместителя предправления – директора кредитного департамента.

Перестановка будет совершена после получения банком требуемого в таких случаях положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России.

Директор юридической службы банка «Приморье» Андрей Багаев был назначен председателем правления банка «Приморье» в начале сентября 2015 года, после того как Ирина КОЧУБЕЙ, возглавлявшая кредитное учреждение с марта 2014 года, покинула банк по собственному желанию.

Досье «Золотого Рога»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения – в Хабаровске, Уссурийске, Находке, Артеме и поселке Врангель. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», банк «Приморье» объявил о хакерской атаке ночью 28 января на свои счета. «Объектом покушения стали деньги банка - ни один клиентский счет не пострадал. По данному инциденту банк обратился в полицию, ведется следствие. О его результатах банк будет информировать на своем официальном сайте, пока говорить и делать заявления о версиях произошедшего преждевременно. Размер ущерба требует уточнения, поскольку большую часть несанкционированных операций удалось пресечь», - говорилось в заявлении председателя правления банка «Приморье» Андрея Багаева, размещенном на сайте кредитной организации.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: назначение  банк  Сергей Дарькин 



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