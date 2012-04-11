Насколько эффективна приморская недвижимость как инструмент инвестиций?

Наши граждане привыкли при малейшей нестабильности на рынке бежать в обменные пункты банков. Риски ослабления рубля остаются высокими и сегодня.

Об инвестиционных возможностях валют, перспективах золота, а также приморской недвижимости как инвестиционного инструмента «ЗР» рассказал директор Владивостокского филиала ФГ «Брокеркредитсервис» Алексей ИСАКОВ.

- Алексей Геннадьевич, начнем с самого привычного для многих россиян инструмента - наличной валюты. Как полагаете, сколько может составить доход отдельного взятого гражданина, если он в начале 2012 года сумму эквивалентную $1 тыс. или 1 тыс. евро вложит в валюту?

- Предсказать будущее любой валюты в принципе невозможно, особенно в среднесрочной перспективе - слишком много политических и экономических факторов присутствует в нашем стремительно меняющемся мире. Для желающих использовать валюту в качестве сохранения своих сбережений для уменьшения валютных рисков рекомендуется создать пропорциональную мультивалютную корзину из нескольких мировых и региональных валют: евро, доллар, юань, иена, рубль и т.д. Добавлю, что, по мнению наших аналитиков, в апреле можно ожидать восстановления тенденций к укреплению рубля.

- Какова перспектива вложения, если аналогичную сумму (30 тыс. рублей, $1 тыс. или 1 тыс. евро) вкладчик направит в банк или отдаст в доверительное управление?

- Следует понимать, что разные инвестиционные объекты несут в себе разные свойства, следовательно, инвестиционная тактика тоже будет сильно отличаться. Банковские вклады будут обладать наивысшей надежностью и наименьшей доходностью, которая практически будет малозаметна на фоне инфляции. Если говорить о ПИФах, то там доходность много выше, чем у банковского вклада, но и инвестиционная тактика будет существенно отличаться. А доверительное управление потенциально дает высокую степень доходности, правда и рыночные риски при этом тоже растут.

В среднем, если рассчитывать на длительный период, инструменты фондового рынка приносят примерно 20-28% среднегодовой доходности. При этом мы не ведем речь о краткосрочных спекулятивных операциях на рынке ЦБ, где можно получить фантастический процент доходности, но это к инвестиционной деятельности не имеет никакого отношения.

- «Тихой гаванью» именуют золото. Каковы перспективы вложений в благородный металл? И есть ли целесообразность открытия обезличенных металлических счетов для получения стабильного дохода?

- Золото является таким же биржевым активом, как и прочие. «Тихая гавань» подразумевает стабильность, чего невозможно сказать даже относительно золота. Да, в 2010 году рост составил 30%, а в 2011 году золото падало на 20%. И инвестиции только в золото тоже могут оказаться малоэффективными, ведь доходность в прошлом не гарантирует таковой в будущем. Поэтому наиболее разумным предоставляется выбор золота как одного из инструмента в общий инвестиционный портфель. Наиболее дешево и эффективно это можно делать через покупку и дальнейшую перекладку фьючерсов на золото. Предполагается, что в 2012 году рост стоимости золота может составить 10-13%.

- Какова доходность у недвижимости, в частности, есть ли рассматривать получение инвестиционного дохода от приобретения недвижимости эконом-варианта?

- Перспективы положительных изменений цен на недвижимость во Владивостоке существуют ровно до проведения саммита АТЭС 2012 г. Предпосылок для самостоятельного развития региона не вижу, и после проведения саммита будет остро стоять вопрос о дальнейшей целесообразности финансовых вливаний в регион, что делает долгосрочное инвестирование в недвижимость крайне рискованным. С другой стороны, есть небольшая вероятность усиления заинтересованности стран АТР в развитии Владивостока в качестве транзитного пункта между странами АТР, США и Европой, что может привести к усилению спроса на недвижимость.

- С какой суммой сегодня приморец может считать себя полноценным инвестором?

- Бытует мнение о том, что на фондовом рынке нечего делать без огромных денег, но это все не так. Если у вас нет миллиона рублей - это не означает, что вы не имеете права инвестировать ваши накопления. Покупая акции крупных компаний на несколько тысяч рублей, вы становитесь полноценным владельцем бизнеса, таким, как и все остальные акционеры. Инвестируя, вы имеете право на часть прибыли, которую получаете в качестве дивидендов. И не стоит забывать о доходе, который вы получаете при продаже акций. Например, в ФГ БКС стартовая инвестиционная сумма начинается с 50 тыс. рублей. Хотя интерес «больших денег» очень прост. Если вы купили акций на 100 тыс. рублей и заработали 6%, доход составит 6 тыс. рублей. Много это или мало, судить Вам, но если заработать 6% с капитала в 1 млн рублей, доход составит 60 тыс. рублей.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».