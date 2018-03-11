Банки проглотят "быстрозаймы"

Приморские микрофинансисты готовятся к нашествию банковских «микродочек»

Всероссийский рынок микрофинасирования за прошлый год существенно увеличил свой портфель, который составил около 120 млрд рублей (не менее 17% в плюсе по сравнению с прошлым годом). Одновременно прибыль в секторе продолжает снижаться за счет жестких требований регулятора и продолжающейся экспансии банковских компаний.

В мае прошлого года в реестр ЦБ была внесена микрокредитная компания (МКК) «Выдающиеся кредиты», единственным акционером которого является Корус консалтинг СНГ со 100% капиталом Сбербанка. А уверенную первую позицию занимает ОТП-финанс (по данным «Эксперт РА»). Этот факт по-своему любопытен, так как еще несколько лет назад руководители региональных кредитных организаций в Приморском крае заявляли об отсутствии интереса работать в этой сфере, как минимум потому, что контингент компаний «быстрых наличных» не вызывает доверия.

С точки зрения гендиректора ООО «МФО «Экспресс-Финанс» Сергея СУББОТИНА, дочерние банкам микрофинансовые организации (МФО) в Приморье пока не проявили достаточной активности. Но факт, что наш край теряет микрокредитные компании – налицо.

Осталось меньше, чем ушло

Всего в крае действует 47 микрокредитных организаций, включая муниципальное автономное учреждение МК «Центр развития предпринимательства» из Дальнегорска, которое, единственное в регионе, имеет право выдавать займы бизнесменам. Таким образом, в Приморском крае финансовая ниша занята игроками, выдающими займы «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans). К слову, ни одна из подобных приморских организаций не приняла участие в ежегодном опросе «Эксперт РА», и не может похвастаться реальным рейтингом среди своих коллег. В то же время там фигурирует хабаровская МКК «ФПМП Хабаровского края, МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства».

Лидером рынка во внегласном опросе, проведенном Деловой газетой «Золотой Рог», стала «СДП групп», в сервис которой также входит доставка наличных на дом клиенту. Такой продукт ранее анонсировали многие «быстрые деньги».

За последние семь лет из реестра Банка России были исключены 59 приморских микрокредитных организаций. Буквально в минувшем декабре ушла ООО МФО «Рублефф 25», одна из десяти компаний «быстрых денег», покинувших рынок в 2017 году. Есть и «новобранцы» года нынешнего. Рынок покинули ООО «МКК Фената» из Кировки и «МКК «Мои финансы» из Владивостока. Обе компании осуществляли свою деятельность в среднем пять лет каждая (по данным www.cbr.ru).

Как сообщили в Дальневосточном главном управлении Центрального банка РФ, общая сумма микрозаймов, выданных микрокредитными компаниями в Приморье, составила почти 1 млрд рублей. В то же время количество договоров, заключаемых с клиентами, достигло 60,3 тыс. Приморцы оформляют в таких организациях небольшие займы, примерно 16 тыс. рублей на один-два месяца. Подобный расклад подтвердили и в ООО «МФО «Экспресс-Финанс»: «На сегодняшний день мы работаем в сегменте PDL, то есть предоставлении сумм до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней. Однако на данный момент в компании ведется активная разработка продуктов, которые нацелены и на поддержку малого предпринимательства».

Совсем небольшим компаниям, с двумя-тремя точками во Владивостоке, а тем более в других городах и поселках Приморья, кредиты под 700-800% годовых выдавать все сложнее. Приморский рынок становится более закрытым для комментариев, как объясняют бывшие руководители небольших МФО – основная причина в требованиях мегарегулятора, которые сражают этот бизнес наповал. Одновременно Сергей Субботин считает, что крупным компаниям микрофинансирования Приморья не составляет труда перестроиться на новшества регулятора. Но все изменения ведут к тому, что, скорее всего, рынок микрофинансирования покинут мелкие игроки.

Представители рынка утверждают, что клиент пошел ненадежный и закредитованный. Суммы, превышающие 45 тыс. рублей, выдавать особо некому, потому что их возврат более чем сомнителен. Контингент небольших приморских микрофинансовых организаций таков, что их клиенты перебиваются от зарплаты до зарплаты займами МФО, быстрые наличные под 800% становятся для людей некой «волшебной палочкой».

По оценкам одного из руководителей владивостокского МФО, бизнес выживает за счет добросовестных плательщиков, которые отдают огромный процент по займам, и тех, кто не платят по долгам добровольно, но имеют официальную заработную плату, пенсию, и по суду с них взыскивают суммы долга, которые они в рассрочку возвращают.

«Малышам» будет сложно

Именно «малыши» от микрозаймов, которых большинство, сетуют на обязанность делать выплаты в СРО, Бюро кредитных историй, вести отдельный план счетов, формировать резервы; все перечисленные процедуры волей-неволей вынуждают брать в штат бухгалтера, а может, и не одного. При строгой регламентации деятельности МФО со стороны ЦБ этот бизнес 100% начинает работать в белую, что влечет закономерное снижение рентабельности совместно с уровнем риска, который принимает на себя кредитор.

«Наш собственник закрыл данное направление деятельности и сосредоточился на грузоперевозках. Одна из дочерних структур бывшей МФО работает сегодня лишь на возврат в свой адрес долгов, которые были выданы частным лицам. Одним из первых звоночков для прекращения деятельности стала формальная оплошность: мы забыли направить ответ в адрес ЦБ через «личный кабинет» на сайте», - делится мнением один из бывших директоров владивостокской микрофинансовой организации.

«Сегодня из нас пытаются сделать банки, выставляя абсолютно соразмерные требования к заполнению документации, формированию списка внутренних документов, срокам предоставления иной отчетности. Мы постоянно знакомимся с новыми правилами от ЦБ и «подгоняем» под них наши документы. Не удивлюсь, что следующим требованием мегарегулятора станет установление уставного капитала для МФО. Вопрос – когда зарабатывать деньги? У нас договоров с клиентами в 10 раз меньше, чем бумаг, предназначенных для надзорных структур. Поэтому сложно сказать, куда действительно идет рынок микрофинансирования. Микрофинасовые компании смогут выжить только за счет разветвленной сети. А чтобы ее развивать, мы должны быть конкурентоспособными, и снижать ставки. Но как это сделать, если наша деятельность сосредоточена на высокорисковых операциях, где не менее 50% составляют невозвраты», - рассказывает руководитель действующей микрокредитной организации Владивостока.

Более стабильная ситуация у дочерних большим корпорациям микрофинансовых компаний, одной из которых является «Вл-Финанс». «Дочка» «В-Лазера» предоставляет кредиты по смежным направлениям – продажа бытовой техники и электроники и имеет, фактически, замкнутый цикл. По мнению коллег по рынку, недобропорядочные клиенты редко могут попасть в базу клиентов «Вл-Финанс», чтобы воспользоваться денежными средствами в мошеннических целях. Когда человек идет за бытовой техникой, меньше вероятности, что он будет прятаться потом от кредиторов за стиральной машиной или холодильником. У них совсем другой уровень потребителя, чем у МФО на улице, поскольку по картам «Престиж Клуба» видна история покупок, которая дает понимание о благосостоянии клиента, который оформляет денежный займ на любые нужды.

Советы от мэтра

Генеральный директор ООО МКК «Вл-Финанс» Сергей МИТРОФАНОВ полагает, что в 90-е российские банки «проспали» начало эры POS кредитования, и самые первые товарные кредиты в торговых залах стали выдавать торговые сети от своего имени. Никакого регулирования микрокредитования со стороны ЦБ не существовало, займы выдавали индивидуальные предприниматели, кредитные кооперативы, фонды, физические лица и любые другие компании.

«Сегодня финансовые власти усиленно создают негативный образ МФО в глазах потребителя. С этим мнением можно согласиться в отношении тех МФО, что выдают «непроводные» займы, то есть, госорганы их не видят, или не хотят видеть. Если же мы ведем речь про МКК/МФК, входящие в СРО (саморегулируемые организации), то здесь я не вижу особых рисков для заёмщиков в сравнении с банками. Сегодня хороший клиент - на вес золота, поэтому дурная слава никому не нужна. Легко отпугнуть потенциальных клиентов, но где потом взять надежных? Судите сами, два миллиона заемщиков уже набрали столько кредитов, что ежемесячный платёж превышает их среднемесячные доходы. На что они надеются? Как обычно, займут еще здесь, чтобы отдать там и так далее. Еще 4,7 млн заемщиков вынуждены отдавать банкам ежемесячно от 50 до 70% своих доходов и только 1/3 заемщиков отдают по кредитам меньше 25% от своей заработной платы», - говорит г-н Митрофанов.

Бегущие в тень

Каковы же все-таки перспективы рынка микрофинансирования в целом? Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» уверены, что МФО ждет укрупнение. При этом часть компаний, предоставляющих «быстрые деньги», уйдет в теневой сектор.

По словам одного из руководителей МКК Владивостока, останутся лишь крупные федеральные сети со штатом профессионалов. Банкам сегодня тоже тяжело. И, скорее всего, те кредитные учреждения, чьи дни сочтены в связи со скорым отзывом лицензий, будут вливаться в структуру МФО и таким образом продолжать работать в сфере финансов.