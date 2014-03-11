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Карта с супервозможностями
Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без пластиковых карт. И это вполне объяснимо: постоянно носить в бумажнике необходимую сумму наличных не всегда удобно. Именно поэтому пластиковые карты являются, пожалуй, одним из самых ценных изобретений человечества.
На рынке банковских услуг на сегодняшний день представлены примерно сопоставимые карточные продукты. Но Промсвязьбанк идет дальше и предлагает своим клиентам карту с супервозможностями, сочетающую в себе преимущества дебетовой и кредитной карты стандарта «Platinum», а также бесплатное обслуживание на протяжении всего периода пользования.
Лучше, чем другие карты
В чем же преимущества «Суперкарты» перед другими картами? С ней вам не нужно оформлять какие-либо дополнительные кредиты, ведь у «Суперкарты» достаточно высокий кредитный лимит - до 600 тыс. рублей, а также максимально длительный первый льготный период, действующий до 145 дней. Другими словами, вы можете бесплатно пользоваться кредитными средствами банка почти 5 месяцев! Льготный период распространяется на все операции по карте - как оплату товаров и услуг, так и снятие наличных.
Вы можете хранить на карте свои собственные средства, комиссии за их снятие нет. В дополнение к основной вы можете бесплатно выпустить вторую платиновую карту, например, для своих близких, и, по желанию, также установить на нее кредитный лимит.
В рамках бонусной программы PSBonus за безналичные операции по карте начисляются повышенные бонусные баллы. Ими в дальнейшем можно оплачивать услуги банка, использовать баллы для расчета с компаниями-партнерами программы, конвертировать в реальные деньги и тратить на благотворительность.
Если вы рассчитываетесь «Суперкартой» за границей - ваши баллы будут удвоены. Очень важно, что карта безопасна: она максимально защищена от незаконного использования.
Помимо магнитной полосы карта оснащена электронным чипом, и без введения пин-кода операции по ней невозможны. А услуга 3D SECURE служит дополнительной гарантией безопасности совершения платежей в Интернете.
Приятным подарком для обладателя «Суперкарты» станет участие в программе скидок от компаний-партнеров Промсвязьбанка и платежных систем Visa либо Mastercard, а также бесплатное SMS-информирование, мобильный и интернет-банкинг.
Оформление карты абсолютно бесплатно, для подтверждения доходов принимается как справка 2-НДФЛ, так и альтернативные документы. Чтобы оформить «Суперкарту», необходимо обратиться в офис Промсвязьбанка во Владивостоке (Алеутская,14) или по тел. (423) 243-08-68 или заполнить заявку на сайте http://www.psbank.ru/. Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Центрального Банка 3251.
Требования к заявителю: от 21 года до 63 лет на момент подачи анкеты-заявления, общий трудовой стаж должен быть не меньше одного года. Для оформления карты нужно предоставить анкету заявителя и паспорт гражданина РФ. Сумма кредитного лимита зависит от дохода и способа его подтверждения: до 600 тыс. рублей при предоставлении справки 2-НДФЛ; до 60 тыс. рублей при косвенном подтверждении дохода. Клиент освобождается от уплаты процентов в течение льготного периода - данный период начинает действовать с месяца, в котором была выдана карта, плюс 4 последующих месяца. Количество дней льготного периода не может превышать 145 дней. По окончании льготного периода для работников аккредитованных Банком компаний в рамках программ розничного кредитования организаций и компаний с зарплатными проектами в Банке кредитная ставка - 29,9% годовых. Для остальных категорий граждан - 34,9%. Ежемесячный платеж должен составлять 5% от использованной суммы клиентом без уплаты процентов за пользование денежными средствами.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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