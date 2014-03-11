Инвестиции с высоким процентом удовольствия

В начале текущего года на валютном рынке произошло заметное ослабление курса рубля. Практически каждый день доллар и евро уверенно набирали в весе, опровергая сдержанные прогнозы финансовых аналитиков и радуя инвесторов, вложившихся в валютные продукты.

Среди клиентов БКС Премьер (1) таких оказалось немало благодаря грамотному финансовому консультированию и предоставлению комплекса услуг по инвестированию частного капитала. О возможностях преумножить личные сбережения в современных условиях мы беседуем с директором филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексеем Исаковым.

- Алексей, как реагировали клиенты БКС Премьер на падение курса рубля?

- Плавное ослабление курса рубля наблюдалось в течение всего прошлого года, поэтому начавшаяся в декабре­январе стремительная девальвация российской валюты большого удивления не вызвала - мы, например, прогнозировали такую ситуацию ближе к осени 2014 года. Не было ни клиентского ажиотажа, ни массового «сброса» рублей; традиционно некоторое повышение спроса на иностранную валюту отмечалось в конце года, что в большей степени связано с зарубежными поездками в период зимних каникул. Клиентские предпочтения в целом остались прежними, хотя весь прошлый год мы наблюдали уход от риска в более консервативные инструменты, а также - в конце периода - увеличение интереса к продуктам, которые привязаны к курсу доллара или евро либо номинированы в этой валюте.

- Какие долгосрочные финансовые инструменты сегодня лучше всего подойдут умеренно консервативному инвестору?

- В идеале стоит рассматривать портфель, который преимущественно включал бы в себя инструменты с фиксированным или хорошо прогнозируемым финансовым результатом - это могут быть банковские депозиты, облигации, структурные продукты с защитой капитала (2), а частично - агрессивные инструменты (например, акции), которые в случае роста стоимости способны «подтянуть» общую доходность портфеля на приемлемый для ожиданий инвестора, но вместе с тем реалистичный уровень.

Естественно, нельзя сбрасывать со счетов ПИФы (3) как инструмент долгосрочного пассивного инвестирования и накопления. Они всегда были и будут интересны для клиентов самого разного уровня в силу своей прозрачности и доступности даже для непрофессионального инвестора.

Сравнительно новый для России, но уже завоевавший популярность продукт - инвестиционное страхование жизни, который представлен в линейке БКС (4) и реализуется компанией Росгосстрах. Помимо страховой защиты клиент может получить инвестиционный доход, привязанный к одному из базовых активов фондового или сырьевого рынков, который выплачивается по истечении срока договора. Также хочется добавить, что частным инвесторам, заинтересованным в услугах профессионального управляющего на рынке ценных бумаг, БКС Премьер оказывает индивидуальные услуги доверительного управления (5).

- Для удобства и уверенности клиентов в БКС Премьер действует институт персонального финансового планирования, и этот сервис абсолютно бесплатный, что нетипично для коммерческой организации. Не собираетесь ли вы ввести плату за этот сервис?

- Планов по введению платы за составление финансового плана у нас нет. Услуги наших финансовых советников - это один из инструментов клиентоориентированности и серьезное конкурентное преимущество БКС Премьер. Мы не навязываем нашим клиентам инвестиционные продукты, а, прежде всего, стремимся понять их потребности, цели и задачи. С точки зрения эффективного финансового планирования продуктовый подход к клиенту абсолютно не рационален. Только учитывая совокупность возможностей, потребностей и ожиданий инвестора, мы можем сделать гораздо больше и для него, и для себя, используя широкую линейку финансовых продуктов. Мы придерживаемся правила: что интересно клиенту - интересно компании.

- В конце прошлого года БКС Премьер представил новую версию онлайн­банка. Какие новые возможности открылись перед вашими клиентами?

- Помимо обновленного интерфейса, который стал более информативным и понятным, в БКС Онлайн появилась линейка дополнительных сервисов. Теперь клиент может самостоятельно пройти процедуру риск­профилирования и определить свой инвестиционный профиль, в соответствии с которым для него будет составлен индивидуальный финансовый план и предложен оптимальный инвестиционный портфель. Появились и другие возможности, в том числе: онлайн­перевод денежных средств в рублях и в иностранной валюте как внутри банка, так и на счета в других банках; вывод средств с брокерского счета Компании БКС (6) на банковский счет; управление депозитным счетом; оплата услуг связи и ЖКХ; изменение шаблона платежного документа и другие. Улучшение сервиса - это еще один шаг навстречу клиенту.

(1) БКС Премьер является коммерческим обозначением ОАО «БКС Банк», Лицензия ЦБ РФ №101 от 27.03.2012.

(2) Структурный продукт - внебиржевой срочный контракт.

(3) ПИФ - паевой инвестиционный фонд.

(4) ООО «Компания БКС» не осуществляет страховую деятельность, не является обязанным лицом по договору страхования (полису). ООО «Компания БКС» является агентом страховщика ООО «СК «РГС-Жизнь»; лицензия С №398477 от 11.11.2005 года.

(5) ОАО «БКС Банк» является агентом ЗАО УК «БКС» по привлечению клиентов на услугу доверительного управления. ЗАО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №054-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении ЗАО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в ЗАО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления.

(6) ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. На правах рекламы.